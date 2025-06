Trzy osoby w szpitalu!

Karetka wylądowała na boku po potężnym zderzeniu z osobówką! Przewoziła pacjentkę [ZDJĘCIA]

Trzy osoby z karetki pogotowia, w tym pacjentka, trafiły do szpitala, po tym jak pojazd brał udział w poważnie wyglądającym wypadku w Legnicy. Wszystko działo się we wtorek, 10 czerwca, w godzinach wieczornych. Jak wstępnie informuje policja, kierujący karetką, jadąc ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego do szpitala, zderzył się z oso, który wyjeżdżał z al. Rzeczypospolitej.