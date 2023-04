Legnica: Nie żyje czteromiesięczna dziewczynka! Jej rodzice byli kompletnie pijani

Legnica: Martwe dziecko w mieszkaniu! Rodzice byli pijani

Do tragicznego wydarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (4/5 kwietnia). - Do zgonu czteromiesięcznego dziecka doszło w jednym z mieszkań w Legnicy; wszystkie czynności w tej sprawie prowadzone są przez prokuratora – powiedziała PAP mł. asp. Anna Tersa z biura prasowego legnickiej policji. Do czteromiesięcznego dziecka zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Niestety, po przyjeździe do mieszkania medycy stwierdzili zgon dziecka.

Rodzice niemowlaka – 28-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna - decyzją prokuratora zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy, ponieważ byli pijani. Prokurator skierował ciało dziecka na sekcję, aby wyjaśnić przyczyny zgonu.

W mieszkaniu była jeszcze trójka dzieci, o których losie zdecyduje sąd rodzinny.

