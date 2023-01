i Autor: ilustrator8 / CC0 / pixabay.com "Leśny duszek" stał się hitem sieci. Biały gronostaj na wyjątkowym nagraniu

Większość zna go ze słynnego obrazu autorstwa Leonarda da Vinci, teraz możemy zobaczyć go w Internecie! Gronostaj, bo o nim mowa to małe, zwinne zwierzątko, które żyje najczęściej na terenach podmokłych. Jeden z przedstawicieli tego gatunku stał się gwiazdą sieci za sprawą fotopułapki zainstalowanej w Nadleśnictwie Wałbrzych. Na nagraniu można zobaczyć tego chronionego ssaka, podczas poszukiwania pożywienia.