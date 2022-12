Listonoszka nie dostarczyła blisko tysiąca przesyłek. Powód? Zakochała się i... nie miała czasu

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, w wyniku złożonego zawiadomienia, zatrzymali nieuczciwą listonoszkę oraz jej wspólnika. "Oboje zatrzymani to mieszkańcy powiatu legnickiego. 21-latka i 30-latek podejrzani są o to, że od października 2022 roku do listopada 2022 roku działając wspólnie i w porozumieniu udaremnili możliwość zapoznania się z informacją zawartą w przesyłkach pocztowych adresowanych do wielu osób zamieszkałych na terenie Legnicy" - informuje mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Listonoszka, zamiast dostarczyć przesyłki do adresatów, część z nich ukryła w lokalach prywatnych, swoim oraz wspólnika. W trakcie przeszukań, policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ujawnili blisko 1000 niedoręczonych przesyłek pocztowych. Odzyskane przez funkcjonariuszy przesyłki wkrótce zostaną dostarczone adresatom.

"21-latka tłumaczyła się tym, że worek z listami był dla niej za ciężki a dodatkowo poznała chłopaka, w którym się zakochała i nie miała czasu na roznoszenie listów" - opisuje policjantka.

Prokuratura Rejonowa w Legnicy zastosowała wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 5000 złotych, dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Popełnione przestępstwo zagrożone jest karą do 2 lat więzienia.

