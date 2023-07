Bezpieczeństwo nad wodą to podstawa! Ruszyły spotkania edukacyjne dla mieszkańców powiatu wrocławskiego

Zwłoki były zakopane 6 metrów pod ziemią. Do akcji ruszyli „łowcy cieni”

Poruszające zdjęcie na grobie Anastazji. Wymowny gest. Łzy same płyną do oczu

Wypadek w Lubinie. Szokujące nagranie

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 17 lipca około godz. 13.00 u zbiegu al. Kaczyńskiego z ul. Skłodowskiej-Curie w Lubinie. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że piesza przechodziła na czerwonym świetle. Kierujący busem marki volkswagen 63-letni mieszkaniec potrącił 66-latkę na pasach. Poszkodowana została zabrana do szpitala. Lekarze długo walczyli o jej życie, obecnie nie mam jednak informacji na temat jej stanu zdrowia - mówi nam aspirant sztabowy Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie. W sieci pojawiło się nagranie monitoringu z miejsca wypadku. Widać na nim busa, który huknął w 66-latkę, a ta upadła kilka metrów dalej. Kierowca był w głębokim szoku. Mężczyzna wyszedł z auta, podszedł do pojazdu osobowego, który stanął przed "zebrą", a po chwili przysiadł na jezdni. Widać również trzy kobiety, które zebrały się wokół poszkodowanej. Poniżej można zobaczyć nagranie. Pokazujemy je ku przestrodze!

Potrącenie pieszej na przejściu w LubiniePolicja ustala czy piesza przechodziła na czerwonym, czy jeszcze na zielonym świetle pic.twitter.com/KWC3WFn0Fb— StopCham (@Stop_Cham) July 17, 2023