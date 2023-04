Co się tam dzieje?

Magda Gessler ujawniła swój przepis na jajka faszerowane po staropolsku z pieczarkami i koprem, które są jej ulubioną przystawką na wielkanocnym stole. - To jest rarytas którego nie ma nigdzie indziej na świecie. Smażone na maśle klarowanym o kolorze bursztynu.... po prostu czysta poezja - zachwala Magda Gessler i podaje tajemniczy składnik, który sprawi, że jajka będą jeszcze smaczniejsze! Jak przyrządzić takie jajka faszerowane? Poniżej znajdziecie przepis!

Jajka faszerowane po staropolsku - przepis Magdy Gessler

Do przygotowania jajek faszerowanych po staropolsku z przepisu Magdy Gessler będą potrzebne następujące składniki:

dobre jajka o twardej skorupce

pieczarki

masło klarowane

cebula

sól

pieprz

natka pietruszki

koperek

musztarda

Przygotowanie:Jajka gotujemy na twardo, kroimy na pół (razem ze skorupką), wydrążamy skorupki. Jajka siekamy - znajdą się w farszu. Następnie na klarowanym maśle podsmażamy najpierw cebulę, a potem pieczarki. Farsz doprawiamy odrobiną musztardy, dodajemy koperek i natkę pietruszki. Do farszu można dodać łyżkę masła lub majonezu - Żeby były jeszcze bardziej smaczne, ale bardzo kaloryczne - dodaje Magda Gessler. Farsz przekładamy do skorupek i tak przygotowane jajka wkładamy do bułki tartej. Tak przygotowane jajka przechowujemy w lodówce, przed podaniem smażymy na klarowanym maśle.

W materiale wideo poniżej zobaczycie krok po kroku, jak Magda Gessler przygotowuje jajka faszerowane po staropolsku - wypróbujcie ten przepis w domu podczas Wielkanocy 2023.