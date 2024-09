Tragiczna śmierć 16-letniej Julii z Lubina. Wiadomo, co się stanie w szkołach

Uzdrowiska to wyjątkowe miejsca na terenie naszego kraju. Najchętniej, choć nie jest to zasadą, są odwiedzane przez kuracjuszy i osoby starsze, które pragną zregenerować się w cichym miejscu z dala od zgiełku miasta. Niestety na przestrzeni lat niektóre miejscowości uzdrowiskowe ze względu na popularność przestały być oazą spokoju. Nic więc dziwnego, że kuracjusze poszukują lokalizacji mniej obleganych, w których turnus będzie wyciszeniem i relaksem.

Jeśli również szukasz takiego miejsca, polecamy wybrać się do Przerzeczyna-Zdroju. To jedno z najmniejszych uzdrowisk w Polsce, które, choć nie jest dobrze znane, oferuje wyjątkowe atrakcje i - co ważne - stara się odzyskać swój blask oraz prestiż sprzed lat! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przerzeczyn-Zdrój chce odzyskać swój dawny blask. Uzdrowisko jest w trakcie rewitalizacji

Przerzeczyn-Zdrój to niewielka wieś w województwie dolnośląskim w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Niemcza. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi wynosiła wówczas 522 osoby. Jak więc można się domyślać, to spokojna okolica, która nada się idealnie dla kuracjuszy i osób chcących odpocząć.

Uzdrowisko Przerzeczyn-Zdrój specjalizacja

Wieś uzdrowiskiem stała się na początku XIX wieku, kiedy to odkryto tam dwa cenne źródła mineralne (siarczkowe i żelaziste). Owe wody stosowane są w kuracjach prowadzonych przy takich schorzeniach, jak np. choroby narządów ruchu, reumatyczne, neurologiczne, ortopedyczne, stany pourazowe oraz w leczeniu chorób układu krążenia i układu trawiennego.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie przerzeczyn-zdroj.com wszystko wskazuje na to, iż miejscowość od 2022 roku jest w trakcie rewitalizacji, a jej zakończenie przewiduje się na rok 2027. Władze chcą przez ten czas przywrócić wsi renomę, blask i prestiż, który z pewnością przyciągnie wielu kuracjuszy i turystów.

Jakie atrakcje oferuje Przerzeczyn-Zdrój? Oto lista

Będąc w miejscowości, nie sposób się nudzić, bowiem na miejscu znajdziemy wiele ciekawych punktów wartych odwiedzenia. O czym jednak konkretne mowa? Poniżej przedstawiamy interesujące lokalizacje:

Pałac w Przerzeczynie-Zdroju z końca XIX wieku

Park przypałacowy w Przerzeczynie-Zdroju

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski

Mauzoleum rodziny von Pfeil.

Niektóre z wymienionych miejsc zostaną odrestaurowane w ramach rewitalizacji, jak np. zabytkowy kościół czy park.