Marek Krajewski kandydatem do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

Koszmar we Wrocławiu

- Chcemy nagrodzić kolejną osobę mocno związaną z kulturą, która poprzez literaturę rozsławia Wrocław, jego mieszkańców i historię miasta – uzasadnia wybór kandydata Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Cztery lata temu najważniejszy wrocławski tytuł - Civitate Wratislaviensi Donatus - otrzymała późniejsza noblistka, Olga Tokarczuk.

- Pan Marek Krajewski w swoich książkach zawarł bogatą i ciekawą, a często nieznaną dotąd czytelnikom, historię Wrocławia – dodaje prezydent.

Najbardziej wrocławski pisarz

Marek Krajewski to jeden z bardzo poczytnych polskich autorów prozy. Wszystkie jego powieści zostały sprzedane w nakładzie 1,5 mln egzemplarzy oraz przetłumaczone na 20 języków. Na motywach powieści Krajewskiego Teatr Capitol wystawia musical „Mock. Czarna burleska”, który został odegrany już ponad 70 razy.

- Honorowe obywatelstwo Wrocławia, mojego rodzinnego miasta, którego przeszłości (i niemieckiej, i polskiej) poświęciłem wiele powieści, to dla mnie wielki zaszczyt – komentuje nominację Marek Krajewski. - Z radością przyjąłem wiadomość, jaką przekazał mi kilka dni temu pan prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, iż zostaje wszczęta formalna procedura przyznania mi tego zaszczytnego tytułu. Civitate Wratislaviensi Donatus to w ukochanym przeze mnie języku starożytnych Rzymian znaczy „obdarowany obywatelstwem Wrocławia”. Za ten dar in spe jestem już teraz ogromnie wdzięczny – mówi wzruszony.

Głosowanie w kwietniu

Krajewski jest nie tylko autorem cyklu książek o Eberhardzie Mocku, ale także serii powieści o jego alter ego – czyli komisarzu Edwardzie Popielskim, której akcja osadzona jest w przedwojennym polskim Lwowie. Te książki również cieszą się wielką popularnością wśród czytelników.

- Mam nadzieję, że kandydatura Marka Krajewskiego spotka się z jednogłośnym poparciem radnych Wrocławia. To pisarz o uznanej renomie, który swoją twórczością przyczynia się do promocji Wrocławia i jego historii na całym świecie – argumentuje Sergiusz Kmiecik, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Rajcowie będą głosować nad wyborem tegorocznego Honorowego Obywatela Wrocławia podczas kwietniowej sesji. Uroczystość przyznania tytułu odbędzie się, jak co roku, 24 czerwca – w święto Wrocławia.

Wkład Krajewskiego w promocję miasta w jego twórczości został już uhonorowany w czerwcu 2008 r., gdy pisarza wybrano Ambasadorem Wrocławia. 21 października 2015 roku był odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Marka Krajewskiego w 2019 r. odznaczono Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

