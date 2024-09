Beka zamyka zakłady we Wrocławiu i Łodzi

Firma Beko Europe w czwartek, 5 września, poinformowała w komunikacie, że polskie zakłady produkcyjne, szczególnie w Łodzi i we Wrocławiu, od kilku lat notują znaczne straty finansowe. Głównym powodem są zmieniający się rynek oraz słaby popyt na produkty wytwarzane w Polsce. Dlatego firma ogłosiła plan optymalizacji działalności produkcyjnej. Niestety, oznacza to tylko jedno - zwolnienia z pracy.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Beko Europe podejmie niezbędne kroki w celu zakończenia działalności zakładów w Łodzi (produkcja kuchenek, suszarek i komponentów plastikowych) oraz wrocławskiej fabryki lodówek, a także niektórych stanowisk biurowych. Plan ten zostanie przeprowadzony w ścisłej konsultacji z odpowiednimi interesariuszami, w tym związkami zawodowymi i władzami lokalnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami

- czytamy w komunikacie firmy.

Zamknięcie strefy produkcyjnej w Łodzi oraz zmiany we Wrocławiu, które dotyczą pracowników produkcji oraz pracowników biurowych, mogą dotknąć około 1,8 tys. stanowisk. Produkcja w zakładach ma zostać zakończona do końca kwietnia 2025 roku.

Co z fabryką kuchenek we Wrocławiu?

Pozostała działalność: w Radomsku, wrocławskiej fabryce kuchenek oraz w łódzkim Shared Service Center (SSC) oraz krajowe operacje komercyjne pozostaną bez zmian.

- Proponowana restrukturyzacja to trudny, ale konieczny krok, aby zabezpieczyć przyszłość produkcji w Polsce i zapewnić zrównoważoną i rentowną przyszłość dla Beko Europe. Decyzja ta była bardzo trudna, a my w pełni doceniamy i szanujemy znakomitą kadrę zarówno w Łodzi, jak i we Wrocławiu. Naszym priorytetem jest wsparcie naszych pracowników w czasie tego przejścia z pełną transparentnością i empatią - wyjaśnia, cytowany w komunikacie, Francesco Celentano, senior director Operations Northern Area w Beko Europe.

W oświadczeniu dodano, że po zakończeniu transformacji działalność produkcyjna Beko w Polsce skoncentruje się na kluczowych liniach produktowych, takich jak pralki, zmywarki i piekarniki do zabudowy, z dalszymi inwestycjami w badania i rozwój oraz Shared Services Center (SSC), aby zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku.