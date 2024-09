Koszmar Małgorzaty trwał latami. Nikt nic nie widział, nic nie słyszał. „A co mnie to obchodzi?”

Lubin. Przedszkolak połknął groźne tabletki

Dramat rozegrał się w miniony piątek, 30 sierpnia, w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na trawniku, przy placu zabaw na terenie jednego jednego z prywatnych przedszkoli, czteroletni chłopiec znalazł blister tabletek. Według portalu lubin.pl, który pierwszy opisał sprawę, były to leki psychotropowe. Niestety, dziecko wzięło je do buzi i połknęło. Na razie nie wiadomo i tabletek zażył chłopiec, ale po chwili zaczął tracić przytomność.

Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało czterolatka do miejscowego szpitala. Następnie został on przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala we Wrocławiu, gdzie trafił na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Jego stan był bardzo poważny.

Jak do tego doszło, że groźne tabletki znalazły się przy przedszkolnym placu zabaw? To będą musieli wyjaśnić śledczy. Mundurowi zabezpieczyli monitoring w przedszkolu.

Cały czas ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Musimy przesłuchać cały personel przedszkola

– powiedziała nam w środę (4 września) aspirat sztabowy Sylwia Serafin, oficer prasowy policji w Lubinie.

Na szczęście stan chłopca poprawił się na tyle, że czterolatek wrócił już do domu.