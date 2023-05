Masowy grób w ogrodzie! Znaleziono szczątki 128 osób

Zaatakował 9 kobiet we Wrocławiu. Brutalnie bił je bez żadnego powodu

Wrocław. Masowy grób odkryty na Wielkiej Wyspie

Masowy grób – na podstawie materiałów archiwalnych – odnaleźli przedstawiciele Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost, która zajmuje się m.in. poszukiwaniami i ekshumacjami szczątków ofiar II wojny światowej. - W ogrodzie miejskiej willi przy ul. Dicksteina w okresie od 16 marca do 3 maja 1945 roku pogrzebanych zostało 128 osób. Byli to przeważnie zwykli mieszkańcy Wrocławia, którzy stracili życie głównie w wyniku bombardowań. Wśród nich byli urzędnicy, rzemieślnicy, a przede wszystkim osoby starsze i dzieci. We wspólnych mogiłach spoczęli członkowie rodzin – matki z dziećmi, małżonkowie oraz sąsiedzi – informuje Pracownia.

Według naukowców, razem z cywilami pochowanych zostało 8 żołnierzy, należących głównie do formacji Volkssturm (pospolite ruszenie).

- W trakcie prac archeologiczno-ekshumacyjnych odnaleźliśmy przedmioty osobiste, które towarzyszyły mieszkańcom ówczesnego Breslau w ostatnich chwilach życia. Swoistą kapsułą czasu okazała się odkryta w jednym z grobów butelka, która zawierała dokumenty, w tym akt zgonu – dodają przedstawiciele Pomostu.

Ekshumowane szczątki zostaną powtórnie pochowane na Cmentarzu Wojennym w Nadolicach Wielkich.