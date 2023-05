Zaatakował 9 kobiet we Wrocławiu. Brutalnie bił je bez żadnego powodu

Małe dzieci zajmowały się noworodkiem. Przewijały go i karmiły, bo matka chciała spać!

Do brutalnej napaści na młodą kobietę doszło 11 maja w tramwaju linii 33. Agresywny, zakapturzony mężczyzna zaatakował ją od tyłu, zadając potężny cios w tył głowy. Sprawcę próbował zatrzymać starszy mężczyzna, ale nie zdołał utrzymać napastnika.

Szybko okazało się, że podobnych zajść było więcej. Jak poinformowała Gazeta Wrocławska, do napaści na nastolatki doszło m.in. na ul. Legnickiej czy al. Hallera. Sprawca miał też atakować starsze kobiety.

Gdy o ostatnim ataku zrobiło się głośno w mediach społecznościowych, śledczy zintensyfikowali swoje działania. 15 maja mundurowi zatrzymali Dominik Cz., który podejrzewany jest o bandyckie napady. - W efekcie podjętych działań ustalono, iż zatrzymany oprócz napaści do której doszło w dniu 8 maja 2023 r. w tramwaju linii 33, odpowiedzialny jest za co najmniej 8 innych ataków, do których doszło w ciągu ostatniego półrocza – poinformowała wrocławska prokuratura okręgowa.

Dominikowi Cz. ogłoszono 9 zarzutów, w tym spowodowania obrażeń i naruszenia nietykalności cielesnej u przypadkowo spotkanych osób, w tym jednej małoletniej. - Prokurator uznał przy tym, iż sprawca działał publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego – dodaje prokuratura.

Mężczyzna działał bardzo brutalnie. Zadawał ciosy w głowę, twarz, brzuch czy nogi. Jak informuje prokuratura, poszkodowane kobiety doznały obrażeń ciała m.in. w postaci stłuczeń, rozcięcia wargi, podbiegnięć krwawych kończyn, rozcięcia naskórka, obrzęku i podbiegnięć krwawych okolic twarzy i innych.

17 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Dominika Cz. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.