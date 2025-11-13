Tragiczny wypadek miał miejsce na drodze krajowej nr 15 pod Miliczem.

W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zginął 37-letni kierowca, a dwie osoby zostały ranne.

Śledztwo ma wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Co było powodem tak tragicznego w skutkach wypadku?

Śmiertelny wypadek na DK 15 pod Miliczem. Nie żyje 37-latek

Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne - to bilans wypadku na drodze krajowej nr 15 pod Miliczem. Między Skoroszowem a Lasowicami zderzyli się kierujący osobowym mercedesem 37-latek, któremu towarzyszył 21-letni mieszkaniec Milicza i prowadzący samochód ciężarowy marki Mitsubishi 50-latek (mieszkaniec Krotoszyna) - do zdarzenia doszło w środę, 12 listopada, po godz. 4. Siła uderzenia była tak duża, że całkowicie zniszczona osobówka wpadła do przydrożnego rowu, a poważnie uszkodzona ciężarówka wywróciła się na bok. 37-letni mieszkaniec powiatu milickiego zginął na miejscu.

- Pozostali dwaj mężczyźni doznali licznych obrażeń ciała i konieczne było ich szybkie przetransportowanie do szpitala. W pobliżu miejsca wypadku wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał rannego kierowcę ciężarówki do jednego z wrocławskich szpitali specjalistycznych. Natomiast ranny pasażer Mercedesa został przewieziony karetką do szpitala w Trzebnicy - poinformował podinsp. Sławomir Waleński, rzecznik KPP w Miliczu.

Czynności procesowe na miejscu zdarzenia nadzorował prokurator, który wydał decyzję o przewiezieniu ciała zmarłego kierowcy mercedesa do wrocławskiego zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok i ustalenia stanu trzeźwości 37-latka. Kierowca mitsubishi był trzeźwy.