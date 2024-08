Mężczyzna utopił się w Odrze! Tragedia przy Jazie Opatowickim we Wrocławiu

Jechali do pracy. Wtedy doszło do tragedii! Dwóch mężczyzn nie żyje, trzech zostało rannych

Informacja o zdarzeniu dotarła do ratowników o godzinie 19:18.

- Do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego WOPR wpłynęło wezwanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu do osoby, która znajduje się w wodzie przy Jazie Opatowickim we Wrocławiu. Mężczyzna skoczył z mostu nad jazem do Odry - wyjaśnia wrocławski WOPR.

Jak wyjaśniają ratownicy, młoda kobieta wskoczyła do wody, żeby ratować mężczyznę. Gdy już przeciągnęła go do brzegu inny przechodzień rozpoczął reanimację. Na miejsce zadysponowano dyżurnych ratowników WOPR, którzy już po 4 minutach, jako pierwsi dotarli na miejsce i przejęli działania. Drudzy dopłynęli funkcjonariusze policji wodnej i wspólnie z ratownikami WOPR prowadzili resuscytacje do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować...

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.