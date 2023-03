To już w ten weekend

Wrocław. Mężczyzna wyłowiony z Odry

Dramatyczna akcja ratunkowa we Wrocławiu. W niedzielę, 26 marca, służby dostały informację o człowieku znajdującym się w Odrze. - Dzisiaj nad ranem o godz. 4:23 otrzymaliśmy zgłoszenie z CPR we Wrocławiu o osobie pływającej w Odrze w centrum Wrocławia przy Wyspie Słodowej. Zespół dyżurnych ratowników po dopłynięciu w rejon zgłoszenia otrzymał sprzeczne informacje od świadków, mimo to podjęto poszukiwania – informują ratownicy dolnośląskiego WOPR.

Ratownicy wytypowali elektrownię wodną jako prawdopodobne miejsce poszukiwań. Jak się wkrótce okazało, był to strzał w dziesiątkę. - Po kilku minutach podjęliśmy z wody nieprzytomnego, około 40-letniego mężczyznę – dodają ratownicy.

Na brzegu ratownicy wraz ze strażakami reanimowali mężczyznę, a następnie przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. 40-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. - Mimo wielu wysiłków, lekarze w szpitalu stwierdzili zgon – powiedział nam przed południem młodszy aspirant Rafał Jarząb z wrocławskiej policji.

Policja prowadzi działania mające wyjaśnić jak doszło do tragicznego zdarzenia. - Na razie nie wiemy, jak mężczyzna znalazł się w Odrze. Prowadzimy również czynności w celu ustalenia tożsamości poszkodowanego – dodał Rafał Jarząb.