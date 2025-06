Stawka turnieju, w jakim bierze udział, jest bardzo poważna! Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim, między Opolem a Wrocławiem, jest bowiem areną XXIII Mistrzostw Polski Seniorów. Probierz znalazł się w gronie 114 zawodników, zgłoszonych do trzydniowej rywalizacji o medale krajowego czempionatu.

Pierwsi uczestnicy zmagań do boju ruszyli niemal wczesnym świtem, punktualnie o 8.00. Wśród nich był m.in. Jerzy Dudek – jeden z przedstawicieli środowiska futbolowego w tej imprezie. Tym drugim był właśnie Probierz. Obaj panowie już wcześniej wielokrotnie spotykali się na polach golfowych w różnych miejscach kraju i poza jego granicami.

Eksselekcjoner zjawił się w Kamieniu Śląskim o 13.30 - półtorej godziny przed planowanym wejściem do gry. W restauracji – w towarzystwie najwyraźniej dobrze go znających rywali z golfowego pola; był wśród wspomniany Dudek – wypił kawę. - Jestem członkiem miejscowego klubu, więc dobrze znam pole. Ale na sukces w mistrzostwach nie liczę; raczej na zebranie doświadczenia. A golf to także możliwość przemyślenia wielu rzeczy podczas spaceru od dołka do dołka – podkreślił były selekcjoner.

Po kawie szybko przebrał się przy BMW X5 z logiem PZPN-owskiego partnera, na co dzień zajmującego się wynajmem aut. Postanowił wystartować w stroju bliskim barwom narodowym – białej koszulce z logiem innego producenta samochodów (a jeszcze inny jest oficjalnym patronem czempionatu) i czerwonych szortach. Po zmianie garderoby dziarskim krokiem pomaszerował najpierw na pole rozgrzewkowe, by o 15.00 stanąć już do rywalizacji.

Eksselekcjoner przywitał się z dwoma innymi uczestnikami zmagań, którzy na tę samą godzinę mieli wyznaczoną porę rozpoczęcia gry. „Jest pan ostatni na liście” – usłyszał od przedstawicielki organizatorów. - Ostatni będą pierwszymi – odpowiedział rezolutnie Probierz. I ruszył do boju.

Mistrza kraju poznamy w sobotę.

