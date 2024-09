Powódź w Polsce. Wielka woda zalewa południe kraju. "Boimy się, ale co robić?". Przerażające zdjęcia z lotu ptaka

Powódź w Polsce. Czy Wrocław jest zagrożony? Kiedy fala kulminacyjna na Odrze dotrze do miasta? Wody Polskie wydały komunikat

Aktualizacja, godz. 23:12, sobota: "TAMA W MIĘDZYGÓRZU WŁAŚNIE ZACZĘŁA SIĘ PRZELEWAĆ" - czytamy na profilu gminy Bystrzyca Kłodzka.

Wcześniej pisaliśmy:

"MIĘDZYGÓRZE. MAMY POTWIERDZENIE, ŻE W CIĄGU 15 minut PRZELEJE SIĘ TAMA! OSTATNIA SZANSA NA EWAKUACJĘ. Trzymajmy się" - napisała około godziny 21.19 Renata Surma - burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. Ze względu na sytuację powodziową, zostanie wyłączona oczyszczalnia ścieków. "Prosimy o oszczędne korzystanie z wody!" - apelują urzędnicy. W gminie Bystrzyca Kłodzka decyzją burmistrz Renaty Surmy już w piątek odwołano zajęcia w szkołach, aby "zminimalizować ewentualne ryzyko".

Międzygórze. "Przeleje się tama!". Pilny komunikat burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. Straż pożarna potwierdza. Wody Polskie ostrzegają

Informację o możliwości przelania się tamy w Międzygórzu potwierdziła redakcji Radia Eska mł. asp. Natalia Przytarska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. - Tama w Międzygórzu może się przelać, może to spowodować niekontrolowany spływ wody, która będzie mogła zalewać cały powiat - potwierdziła mł. asp. Natalia Przytarska.

- Krytyczna sytuacja na zbiornikach Międzygórze na Wilczce i Stronie Śląskie na Morawie z powodu błyskawicznego naporu wody. Poziom wody przekroczył na obu stan krytyczny i woda przelewa się przelewami powierzchniowymi. Mieszkańcy niżej położonych miejscowości są ewakuowani - informuje w komunikacie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Wszystkie urządzenia obiektów - upusty denne, środkowe i powierzchniowe przepuszczają teraz maksymalne pojemności wody. Ale obsługa techniczna zbiorników utraciła już możliwość ich kontrolowania - czytamy w informacji.

Co się stanie, jeżeli przeleje się tama w Międzygórzu?

"Według najnowszych informacji jakie zostały przekazane przez Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, w ciągu najbliższych minut dojdzie do przelania się wody w tamie w Międzygórzu. Oznacza to jeszcze większy wzrost poziomu wody w rzece Wilczka i bezpośrednie wpływanie całego nurtu do Nysy Kłodzkiej" - kilkadziesiąt minut temu informował fanpage Meteo Alert-Dolny Śląsk.

Międzygórze tama przelała #powódźTama została wybudowana w 1908r. A ludzie na tych terenach cały czas głosują na uśmiechniętych, a oni nic nie robią by poprawić ich bezpieczeństwo przed powodzią...pic.twitter.com/o5QzmV6nQI— DudekPL4 (@DudekPL4) September 14, 2024

Dramatyczna walka z powodzią na południu Polski

W miejscowościach południu Polski trwa dramatyczna walka z żywiołem. Kolejne miejscowości ogłaszają ewakuację mieszkańców z terenów zagrożonych zalaniem. W Lądku-Zdroju (woj. dolnośląskie) rzeka Biała Lądecka wystąpiła z koryta i wdziera się do miasta. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że deszcz nie ustanie i w nocy z soboty na niedzielę nawalne opady mogą powodować kolejne podtopienia. SMS z alertem w tej sprawie otrzymali mieszkańcy pięciu województw: opolskiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz woj. wielkopolskiego (powiat kępiński).