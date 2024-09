Zaczęła się ewakuacja miast. Mieszkańcy muszą uciekać z domów. RELACJA NA ŻYWO

Pogoda da się we znaki również nad Bałtykiem. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich przekazało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej, od latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa - poinformował gdański magistrat. Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała, że ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie obowiązuje w sobotę od godz. 13 do niedzieli do godz. 10 we wschodniej części strefy brzegowej - od latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa.

Synoptycy podają, że w tym czasie będzie wiał wiatr północny o sile 6 do 7 stopni w skali Beauforta, a w porywach osiągający 8 w skali w Beauforta.