To było jak cud

Dolny Śląsk: Dwóch kajakarzy wpadło do wody i cudem wydostali się na brzeg! Przeżył tylko jeden

Wsiadła do PKP. Wystarczyła minuta. Musiał zrobić zdjęcie

Kto nie kojarzy charakterystycznego dźwięku nadchodzącej wiadomości GG, emotek, kultowych statusów dostępności „zaraz wracam”, „dostępny”, czy opisów informujących o nastroju znajomego na liście kontaktów GG?

Legendarny komunikator po raz pierwszy udostępniony został 15 sierpnia 2000 roku. Ma więc już 23 lata! Już pierwszego dnia zarejestrowało się 10 tys. osób. W szczycie popularności z Gadu-Gadu korzystało 7 milionów osób, a nr GG był jednym tchem wymieniany z numerem telefonu.

Milion osób wciąż używa GG

Z czasem GG zostało wyparte przez konkurencyjne, zagraniczne portale. Jak się okazuje, wciąż jednak wiele osób korzysta z poczciwego GG. Rocznie w komunikatorze zalogowanych jest nieco ponad 1 mln użytkowników, a komunikator bardzo często wykorzystywane jest w komunikacji małych i średnich firm.

Jak wynika z badań, zdecydowana większość internautów – aż 91 proc. - wciąż kojarzy markę GG. Wśród użytkowników aż 74 proc. to osoby poniżej 35. roku życia, blisko 37 proc. to młodzi internauci mający od 16 do 25 lat.

Dlatego właściciel komunikatora, polska firma Fintecom, chce przywrócić GG blask sprzed lat. - Jesienią rozpoczniemy akcję, w której każdy będzie mógł zostać współwłaścicielem komunikatora w ramach crowdfundingu - mówi Romuald Remus z GG.

Plany są ambitne i wykraczają poza granice Polski. Jak dodaje Romuald Remus, coraz użytkowników powraca do swoich numerów lub pyta o dostęp do swojego starego numeru GG. - Nasz dział supportu na bieżąco przywraca numery, a kolejne słoneczka zapalają się na listach kontaktów – tłumaczy.

Sonda Czy korzystasz wciąż z Gadu-Gadu? Tak Nie Bardzo rzadko A co to jest GG?