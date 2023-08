dramat we Wrocławiu

Bezdomni odstraszają dzieci. W domku na drzewie urządzili melinę i noclegownię

Kilka lat temu na podwórku na Ołbinie powstał Domek na Jesionie. Instalacja została zbudowana w ramach Europejskiej Stolicy Kultury i służyła do zabawy przede wszystkim okolicznym dzieciom. Do czasu. Ostatnio opanowały go osoby w kryzysie bezdomności.