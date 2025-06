Na takie prognozy czekali Polacy. Upał to kwestia godzin. Znakomite wieści przed wakacjami!

Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pierwsza połowa tygodnia upłynie pod znakiem zmiennej i niebezpiecznej pogody. Znacznie spokojniej będzie zaś w ostatni weekend czerwca, będący jednocześnie pierwszym weekendem wakacji.

Burze i deszcz nie ustąpią. Taka będzie pogoda na początku tygodnia

We wtorek (24 czerwca) przelotny deszcz na zachodzie i północy oraz w Bieszczadach. Burze na krańcach północno-wschodnich Polski także burze. Najchłodniej na północy, tam miejscami około 18°C. We wschodniej i centralnej Polsce 22°C, na południowym zachodzie 24°C, a najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam 25°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, na północy w porywach do 65 km/h, a nad morzem do 80 km/h, zachodni - zapowiada IMGW.

W środę (25 czerwca) pogodnie tylko w południowej Polsce. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na północnym wschodzie możliwe burze. Pogodnie tylko na południu. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej nad morzem, tam zaledwie 17°C. Na północy kraju 19-20°C. W centrum około 24°C, a najcieplej na południu Polski, gdzie termometry wskażą 27-28°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na północy, wschodzie i w czasie burz w porywach do 55 km/h, nad morzem do 70 km/h, zachodni - informuje IMGW.

Upał jeszcze przed wakacjami. Nawet 32 stopnie

W czwartek (26 czerwca) do Polski wkroczy upał. Prognozowana temperatura w zachodnich regionach to nawet 32°C. Dziesięć stopni mniej na północnym wschodzie oraz nad morzem. Na północy kraju 25°C, w centrum 29°C. Tego dnia do Polski wrócą też burze, z opadami deszczu i gradu. - Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, tylko na północnym zachodzie południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h - przewiduje IMGW.

W piątek (27 czerwca) znowu znacznie chłodniej. Na przeważającym obszarze kraju od 19°C do 24°C. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 17°C. Przed nami kolejny deszczowy dzień, z burzami we wschodniej Polsce. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni, nad morzem do 80 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h - zapowiada IMGW.

Taka będzie pogoda w pierwszy weekend wakacji

Co z pogodą w pierwszy weekend wakacji? Upałów nie będzie, najcieplej w niedzielę (29 czerwca) na południu kraju. Tego dnia termometry wskażą do 29°C. Deszcz przelotny, w sobotę (28 czerwca) na krańcach wschodnich, zaś w niedzielę na północy kraju. Na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Najchłodniej nad morzem, tam około 18°C. Na pozostałym obszarze od 21°C do 27°C.

Źródło: IMGW

