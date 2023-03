Dramat w Henrykowie

Nagle odcięli prąd panu Andrzejowi. Niepełnosprawny mężczyzna musi grzać się przy świecach

tas Marcin Torz 12:06

Napisać, że los go nie rozpieszcza, to jakby nic nie napisać. Życie Andrzeja Wiśniewskiego, mieszkańca Henrykowa pod Ząbkowicami Śląskimi w województwie dolnośląskim, to pasmo nieszczęść, przez które mężczyzna nie może normalnie egzystować.