Najlepsze restauracje wegetariańskie we Wrocławiu - TOP 10 wrocławskich restauracji wegetariańskich

Najlepsza restauracja wege we Wrocławiu - LISTA
Współczesna kuchnia wegetariańska to znacznie więcej niż tylko sałatki i warzywa na parze. To bogactwo smaków, innowacyjne podejścia do składników roślinnych i kreatywne połączenia, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej wymagających smakoszy. Coraz więcej osób świadomie wybiera dietę roślinną, szukając zdrowych, etycznych i ekologicznych opcji, a także ci, którzy po prostu pragną spróbować czegoś nowego. Niezależnie od motywacji, wielu zadaje sobie pytanie, gdzie znaleźć najlepszą restaurację wegetariańską we Wrocławiu.
- Pod przykrywką
- Adres: Więzienna 18/1, 50-120 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wyśmienite jedzenie Przemiła obsługa. Spróbowaliśmy razem z mężem dwie zupy: kwaśnicę na grzybach leśnych oraz chrzanową. Na drugie danie wybraliśmy gołąbki wege mamy oraz fuczki. Jesteśmy zachwyceni. Nawet surówka była wyjątkowo doprawiona. Absolutnie nie czuć żadnych sztucznych dodatków. Bardzo zdrowe i aromatyczne jedzenie. Polecamy z całego serca to miejsce. Niech Was nie zmyli skromny wystrój. Rodzinna atmosfera i świetne jedzonko sprawiają, że będąc we Wrocławiu zawsze zawitamy w to miejsce"
- Vega
- Adres: Sukiennice 1/2 (wejście od, Rynek 27a, 50-107 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Świetna lokalizacja!Oceniam jedynie górną restaurację, a zamówiono: miso, chrupiącego boczniaka oraz tofu w teriyaki - dania świetne, kompozycja smaków doprawiona w szczegółach (zielony sos do boczniaka to poezja, jak i łódeczki z ziemniaków w ziołach), w zasadzie danie tak duże, że nie mogłam przejeść.Ps. zróbcie mały update cen na Waszej stronie..."
- "Bez Lukru" Kuchnia Roślinna
- Adres: Igielna 14/15, 50-117 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "To moja ulubiona restauracja. Jest tu bardzo duży wybór jedzenia — menu jest naprawdę bogate, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie dania są bardzo smaczne, a atmosfera w restauracji jest bardzo przyjemna. Zdecydowanie polecam!"
- FALLA Wrocław
- Adres: Stawowa 4, 50-018 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Pysznie! Pysznie ! Pysznie! To jedzenie jest znakomite, obsluga swietna, lokal czysty i urządzony z gustem. Konieczne do odwiedzenia na kulinarnej mapie Wrocławia!"
- Restauracja Warzywniak
- Adres: Tadeusza Kościuszki 76B, 50-441 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Super przygotowane i podane. Burger drwala wymiata - powinna być informacja jakieś to jest duże, żeby potem nie było problemów ze zjedzeniem wszystkiego Jedyny minus to słaba wentylacja w kuchni - po 10min w środku już wiadomo, że po powrocie do domu wszyscy będą czuli, gdzie się było (ubrania po "smażenia" długo wietrzeją)."
- Vegan AF Ramen - Wrocław
- Adres: Oławska 12b, 52-007 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Byłem wczoraj w Vegan AF Ramen i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Obsługa na najwyższym poziomie – pani była niezwykle miła i profesjonalna, świetnie doradziła nam rameny z karty, dopasowując je do naszych gustów. Duży plus za możliwość modyfikacji dań bez dodatkowych opłat.Sam ramen był wyśmienity - intensywny smak, idealna temperatura i ekspresowe podanie. Jako mięsożerca nie spodziewałem się aż tak dobrego doświadczenia w wegańskiej restauracji. Ogromny szacunek! Szkoda, że nie mieliśmy już miejsca na deser, ale na pewno wrócimy, żeby go spróbować. Polecam!"
- Talerzyki
- Adres: Wojciecha Bogusławskiego 34, 50-031 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce. Przytulny klimat, a jedzenie przepyszne. Trzy talerzyki na dwie osoby wyglądały niepozornie, więc wzięliśmy pięć i mieliśmy jeszcze kolację do domu Potrawy są bardzo sycące i mają naprawdę ciekawe smaki! Chętnie tutaj wrócę"
- Zielono Mi
- Adres: Nożownicza 3, 50-119 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Miejsce ciekawe. Bardzo mały lokal, wręcz mikroskopijny ale właścicielka z wielkim sercem wkłada wysiłek aby jedzenie było pyszne. Dla klientów zaledwie 2 metry kwadratowe przestrzeni... 3 stołeczki... co ma swój urokJedzenie że składników roślinnych. Otwarte w grudniu 2025..właścicielka sama szykuje potrawy i obsługuje.. Warto tu zajść bo jest pysznie a też można wesprzec "gastronomiczny start-up""
- Kuźnia Dzięcioła
- Adres: Szczytnicka 41, 50-382 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Pyszna kuchnia! Parę lat temu byliśmy przejazdem we Wrocławiu i szukaliśmy bezglutenowej, bezcukrowej i bez kukurydzy, jadalnej strawy. Znalazł ją mój mąż i oboje się w niej zakochaliśmy. Dania obiadowe, desery przepyszne zarówno dla podniebienia jak i dla oczu Urocza, przemiła właścicielka. Lokal kameralny, miły. Świetna codzienna porcja informacji na FB co do aktualnego menu. Polecamy i będziemy tu wracać!"
- CUDO
- Adres: Jodłowa 4, 50-140 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Serdecznie polecam. Przepyszne jedzenie, bardzo miła obsługa. Wzięliśmy jako przystawkę sałatkę wakame, która nas zachwyciła! Do tego wzięliśmy także gyoze która także była przepyszna. Bao buns z boczniakami były wyjątkowo dosmakowane- idealnie w punkt. Cudo degustacyjne (sushi set) świetny. Wszystkie rolki byly przepyszne- najbardziej zaskoczyły nas hosomaki grzybmaki, które wyglądały niepozornie a były pełne smaku. Bardzo polecam!"