Najpierw upały, potem powodzie? IMGW ostrzega, to już dziś!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-28 17:36

Niedziela i noc z niedzieli na poniedziałek mogą być bardzo niebezpieczne. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla siedmiu województw. Synoptycy zapowiadają ulewy, grad i wiatr osiągający nawet 100 km/h. Możliwe podtopienia! W całym kraju nadal obowiązują też alerty związane z falą upałów. W niektórych regionach temperatura może wzrosnąć nawet do 42 stopni Celsjusza.

Ciemne, burzowe chmury zwiastujące silne opady deszczu i wiatr, zbierające się nad wodą z widocznym na horyzoncie zarysem miasta z licznymi masztami łodzi, symbolizują nadchodzące załamanie pogody. Więcej o ostrzeżeniach IMGW przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Freepik.com

IMGW i RCB ostrzegają przed burzami i upałem. Wiatr do 100 km/h, możliwe podtopienia i nawet 42 stopnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed gwałtowną zmianą pogody. Oprócz utrzymujących się upałów do wielu regionów kraju dotrą burze z bardzo silnym wiatrem, ulewami i lokalnie gradem. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego oraz znacznej części województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w niedzielę od godziny 15 i pozostaną w mocy do poniedziałku do godziny 6. Synoptycy prognozują opady deszczu od 20 do 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h, a miejscami nawet do 100 km/h. Lokalnie może także spaść grad.

"Możliwe są gwałtowne wzrosty stanu wody, szczególnie na ciekach górskich oraz podtopienia w obszarach zurbanizowanych"

IMGW ostrzega również przed możliwymi gwałtownymi wzrostami poziomu wody:

"⚠️Uwaga, dziś na obszarach prognozowanych burz z bardzo silnymi opadami deszczu możliwe są gwałtowne wzrosty stanu wody, szczególnie na ciekach górskich oraz podtopienia w obszarach zurbanizowanych. Wzrosty mogą sięgać strefy wody wysokiej, a w przypadku kumulacji znacznych sum opadów w krótkim czasie, niewykluczone punktowe przekroczenia stanów umownych, szczególnie w Polsce płd. zach.⚠️" – poinformował IMGW na Facebooku.

W związku z burzami alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego oraz części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apeluje o unikanie otwartych przestrzeni podczas burz.

Jednocześnie w całej Polsce utrzymuje się fala upałów. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują na północy kraju, gdzie temperatura może osiągnąć od 30 do 37 stopni Celsjusza.

Do końca dnia w niedzielę obowiązuje również ogólnopolski alert RCB dotyczący upałów

Jeszcze poważniejsza sytuacja jest w wielu innych regionach. Ostrzeżenia trzeciego stopnia obejmują m.in. województwa dolnośląskie, śląskie, małopolskie, opolskie, łódzkie, mazowieckie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie oraz części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Według IMGW temperatura może tam wzrosnąć nawet do 42 stopni Celsjusza. Także noce będą bardzo ciepłe – termometry pokażą od 18 do nawet 25 stopni.

Do końca dnia w niedzielę obowiązuje również ogólnopolski alert RCB dotyczący upałów. Służby apelują, by ograniczyć przebywanie na słońcu, unikać dużego wysiłku fizycznego, pić dużo wody oraz nosić lekką odzież i nakrycie głowy.

Dodatkowo Mazowiecki Urząd Wojewódzki ostrzegł przed ryzykiem przekroczenia dopuszczalnego poziomu ozonu w powietrzu. Ostrzeżenie dotyczy całego województwa mazowieckiego, a w powiecie legionowskim odnotowano już przekroczenie poziomu alarmowego.

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