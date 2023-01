Najstarsza wolontariuszka w Polsce znowu gra z WOŚP. To, co przekazała na licytację, jest wyjątkowe

To koniec Queens Street Bar. Padł lokal, którzy przeszedł "Kuchenne Rewolucje" Magdy Gessler

Pani Janina porusza serca Polaków. Tym razem na aukcję WOŚP 2023 przeznaczyła coś wyjątkowego

Za pół roku skończy 99 lat, wciąż jest pełna werwy i nie przestaje pomagać innym. Pani Janina Szelewska mieszka w Milikowicach pod Świdnicą. W pandemii, jako wolontariuszka, szyła maseczki dla medyków z tamtejszej przychodni. Od lat wspiera też Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jej aukcje cieszą się dużą popularnością. Fartuszek i kapcie wylicytowano za 3,5 tysiąca złotych, a haftowana poduszką w kształcie serca osiągnęła cenę podczas licytacji 5 tysięcy złotych. Tym razem można było wylicytować własnoręcznie spisany przepis na ciasto – "Cwibak" (niem. Zwieback, czyli ciasto biszkoptowe).

- Przepis przywiozła z Austrii, gdzie spędziła kilka lat swojej młodości. Ciasto towarzyszy nam od lat. Babcia, pomimo swojego wieku, nadal piecze je na wszystkie ważne uroczystości, dodając słodkości, na którą warto czekać, dlatego chcemy się nią z okazji WOŚP'owego finału podzielić! Do przepisu dorzucamy uszyty i wyhaftowany fartuszek z kieszenią na klamerki, a jak sama babcia mówi jest to „zapaska z kieszonką” -zachęcała do wzięcia udział w aukcji, wnuczka pani Janiny.

