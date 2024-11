Nastolatek zadał 24-latkowi ponad 40 ciosów nożem. Krwawa jatka w Jeleniej Górze

Święto Niepodległości we Wrocławiu. Uczestnik marszu rzucał petardami

Makabryczna zbrodnia w Sobieszowie

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w miniony piątek, 8 listopada, wieczorem. W Sobieszowie, dzielnicy Jeleniej Góry, rozegrały się sceny niczym z horroru. - 17-letni mężczyzna zadał pokrzywdzonemu dwa ciosy nożem w szyję, a następnie ponad 40 razy uderzył go tym narzędziem w różne części ciała, powodując u pokrzywdzonego rozległe obrażenia, skutkujące zgonem – informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Po makabrycznym zdarzeniu sprawca został zatrzymany. Po doprowadzeniu do prokuratur młody mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi od 10 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Złożył wyjaśnienia. Ich treść, z uwagi na dobro śledztwa, w chwili obecnej, nie może zostać ujawniona

– tłumaczy rzeczniczka.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze, sąd rejonowy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Na tym jednak nie koniec. W związku ze zbrodnią zatrzymano również dwie inne osoby. - To 17-letnia dziewczyna oraz 48-letni mężczyzna. Tym osobom prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa poplecznictwa, to jest utrudnianie postępowania karnego, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej przez sprawcę poprzez zacieranie śladów – dodaje Ewa Węglarowicz-Makowska.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do popełnienia zarzucanego im występku i złożyli wyjaśnienia. Za zarzucany im czyn grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec wobec nastolatki i mężczyzny wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się między sobą.