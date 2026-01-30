Ferie zimowe to dla wielu rodzin spore obciążenie dla domowego budżetu. Koszty wyjazdów, noclegów czy zajęć dla dzieci potrafią sięgnąć kilku tysięcy złotych, dlatego nie wszyscy decydują się na zimowy wypoczynek poza domem. Tymczasem niewielu pracowników zdaje sobie sprawę, że wsparcie finansowe na ferie można otrzymać także od pracodawcy. Popularne "wczasy pod gruszą", kojarzone głównie z letnim urlopem, mogą zapewnić dodatkowe pieniądze również zimą i realnie odciążyć domowy budżet.

Nawet 3600 zł na ferie zimowe

Nawet 3600 zł na ferie zimowe mogą otrzymać pracownicy zatrudnieni na etacie, jeśli w ich zakładzie pracy funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dofinansowanie wypoczynku, znane jako "wczasy pod gruszą" nie jest bowiem zarezerwowane wyłącznie na wakacje i może zostać wypłacone także w okresie ferii zimowych. Wysokość dopłaty zależy przede wszystkim od sytuacji materialnej pracownika i - jak już wspominaliśmy - może sięgnąć nawet ponad 3600 zł.

"Wczasy pod gruszą". Kto może otrzymać dofinansowanie?

"Wczasy pod gruszą" to potoczne określenie dofinansowania wypoczynku wypłacanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - funduszu tworzonym przez pracodawców w dużych firmach i jednostkach budżetowych. Środki z ZFŚS mogą być przeznaczone na cele socjalne, w tym na wsparcie finansowe wypoczynku pracownika i jego rodziny. Aby ubiegać się o "wczasy pod gruszą", muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki:

Firma musi mieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - obowiązek utworzenia ZFŚS dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników (pełne etaty) oraz wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych.

obowiązek utworzenia ZFŚS dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników (pełne etaty) oraz wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych. Pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek - samo zaplanowanie urlopu lub zamiar wyjazdu nie jest wystarczający. Do wniosku zwykle dołącza się oświadczenie o dochodach i sytuacji rodzinnej, które pracodawca wykorzystuje do oceny wysokości świadczenia.

Ile można dostać z "wczasów pod gruszą"?

Choć ustawodawca nie narzuca konkretnej kwoty, to przepisy określają maksymalną wysokość na jednego pracownika. W 2026 roku wynosi ona:

2723,40 zł - dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy,

3631,20 zł - dla pracownika wykonującego pracę w szczególnie uciążliwych warunkach.