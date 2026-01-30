Polska ma nowego milionera! Tutaj padła "szóstka" w Lotto

Szczęśliwe liczby przyniosły fortunę!

Do sensacyjnej wygranej doszło podczas czwartkowego losowania Lotto, 29 stycznia. Rozbita została 3‑milionowa kumulacja, która od kilku dni elektryzowała graczy w całym kraju. Maszyna losująca wytypowała następujące liczby: 2, 6, 12, 24, 31 i 36. Ten zestaw okazał się wart dokładnie 2 649 495 zł (minus podatek od wysokich wygranych).

Fortunę zgarnął mieszkaniec Dolnego Śląska

Jak informuje Totalizator Sportowy, zwycięski kupon został wysłany we wsi Raciborowice Górne na Dolnym Śląsku. To właśnie tam pojawi się nowy milioner, który będzie mógł żyć jak król. Taka kwota pozwala na spełnienie wielu nieosiągalnych dotąd marzeń, m.in. zakup domu, luksusowego auta, egzotyczne podróże i solidne inwestycje.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

