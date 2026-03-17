Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Rodzina aktorki zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą

Anna Kisiel
Wojciech Kulig
2026-03-17 14:03

We Wrocławiu odbyło się ostatnie pożegnanie Magdaleny Majtyki. We wtorek, 17 marca bliscy i przyjaciele żegnają aktorkę w pełnej emocji, świeckiej ceremonii. Rodzina zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą, która nadała temu dniu jeszcze bardziej osobisty wymiar.

Super Express Google News

Wrocław pożegnał we wtorek, 17 marca Magdalenę Majtykę – cenioną aktorkę teatralną i serialową, która zmarła nagle 6 marca w wieku 41 lat. Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 12:00 na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn i – zgodnie z wolą najbliższych – ma charakter świecki. Wśród zgromadzonych są rodzina, przyjaciele oraz artyści z Teatru Capitol, z którym była związana przez lata.

To pożegnanie pełne jest ciszy, wzruszeń i wspomnień. Śmierć aktorki była ogromnym ciosem dla bliskich i całego środowiska artystycznego. Na początku marca Magdalena Majtyka zaginęła po wyjściu z domu we Wrocławiu. Kilka dni później odnaleziono jej ciało w lesie w pobliżu Biskupic Oławskich, a wcześniej natrafiono na jej porzucony samochód.

Polecany artykuł:

Zaskakujący moment na pogrzebie Magdaleny Majtyki. Wszyscy to zauważyli. Wyjątk…
Pogrzeb Magdaleny Majtyki we Wrocławiu
Galeria zdjęć 40

Polecany artykuł:

Poruszające słowa na pogrzebie Magdaleny Majtyki. To złamało każdego. "Mówię ci…

Podczas ceremonii wybrzmiały poruszające słowa.

Ale za nim jednak złożymy urnę Magdy do grobu, spróbujmy teraz przywołać jej postać i jakże wbrew sobie powiedzmy żegnaj. Myślę, że jej portret, niesamowita osobowość, on zaistniał w każdym z tu obecnych, i dla każdego trochę inaczej. Dlatego dziś, gdy nie ma już nadziei i nic się nie odmieni, mówię ci dziękuję za spędzone razem chwile, czułe gesty. Dziękuję za ciepłe słowa, za czyste spojrzenie, za drżenie ciała, za minutę zapomnienia i przepiękne wspomnienia. Całe nasze ludzkie życia toczą się pod dyktando upływającego czasu. Zegar życia wybija podczas naszych urodzin, ale także ten sam zegar wybija podczas naszej śmierci - powiedziano do zgromadzonych w kaplicy.

Rodzina zdecydowała się na wyjątkową formę pożegnania. Zamiast religijnego nabożeństwa przygotowano artystyczny hołd. Na ceremonii pojawili się artyści Teatru Capitol, którzy poprzez występy i wspomnienia oddają jej pamięć.

Bliscy mieli także szczególną prośbę do wszystkich uczestników uroczystości. Poprosili, by nie składać im kondolencji. To gest, który miał pozwolić przeżyć te chwile w skupieniu i ciszy, bez formalnych słów – bardziej poprzez obecność, pamięć i wspólne wspomnienia...

Pogrzeb Mariana Korala
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

