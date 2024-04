Wyniki wyborów samorządowych 2024. Kto został prezydentem Wrocławia? Wyniki II tury wyborów we Wrocławiu

Smutne wieści z Oleśnicy. Nie żyje 15-latka

Smutne wieści z Oleśnicy na Dolnym Śląsku. W piątek, 19 kwietnia, zmarła 15-letnia uczennica miejscowego liceum. Do tragedii doszło w miejscu zamieszkania nastolatki. Wszystko wskazuje na to, że do zgonu doszło z przyczyn naturalnych. Prokuratura zleciła jednak wykonanie sekcję zwłok.

- Na razie nie możemy określić, co było przyczyną zgonu. Nie można wykluczyć przyczyn chorobowych, bo dziewczynka od pewnego czasu leczyła się. Odpowiedzi na to pytanie uzyskamy po otrzymaniu wyników – powiedziała portalowi olesnicainfo.pl prok. Beata Ciesielska z Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy.

Dodajmy, że sekcja zwłok nie jest niczym nadzwyczajnym w podobnej sytuacji. Gdy do śmierci dochodzi w domu, a lekarz stwierdzający zgon nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny, zazwyczaj prokurator decyduje się na skierowanie ciała na autopsję.

Tymczasem społeczność szkoły z Oleśnicy żegna swoją uczennice. - Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej uczennicy. W dniach żałoby łączymy się w bólu z Rodziną. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu tej niewyobrażalnej tragedii składają Dyrektor Marzena Helińska, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy – czytamy na profilu szkoły na Facebooku.