Dramat w kopalni Polkowice-Sieroszowice! Oberwanie skał, trwa akcja ratunkowa

Lawina skał w kopalni Polkowice-Sieroszowice!

W sobotę, 5 lipca 2025 roku, po godzinie 21 w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice, w rejonie GG-3, doszło do przerażającego zdarzenia. Podczas czyszczenia zbiornika retencyjnego nastąpiło oberwanie mas skalnych. To prawdziwy armagedon pod ziemią!

W rejonie zagrożonym lawiną skał znalazło się trzech ciężko pracujących górników. Ich życie zawisło na włosku. Natychmiast ruszyła akcja ratunkowa, by wydobyć ich na powierzchnię.

Dwóch górników uratowanych! Walka o życie trzeciego

Na szczęście, po kilku godzinach dramatycznej akcji, ratownikom udało się dotrzeć do dwóch górników. „Dwaj górnicy są już pod opieką lekarzy i niedługo będą transportowani na powierzchnię. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo” – czytamy w komunikacie KGHM.

Niestety, los trzeciego z uwięzionych górników wciąż pozostaje nieznany. „Aktualnie trwa akcja ratownicza mająca na celu odszukanie i wydobycie trzeciego poszkodowanego” – informuje KGHM. Ratownicy robią wszystko, co w ich mocy, by go odnaleźć i uratować. Czas ucieka!