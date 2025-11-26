W centrum dystrybucyjnym Lidla w Oleśnicy doszło we wtorek, 25 listopada, do tragicznego wypadku.

30-letni pracownik zginął na miejscu, przygnieciony przez opuszczające się drzwi, prowadząc wózek widłowy.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia.

Jakie są wstępne ustalenia śledczych i co dalej z dochodzeniem?

Dobroszyce. Śmiertelny wypadek w centrum dystrybucyjnym Lidla

Śledztwo policji w Oleśnicy prowadzone pod nadzorem prokuratury ma wyjaśnić przyczyny śmiertelnego wypadku w centrum dystrybucyjnym Lidla. We wtorek, 25 listopada, ok. godz. 22 zginął tam 30-letni pracownik, który poruszał się wózkiem widłowym. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że mężczyzna zahaczył swoim ciałem o opuszczane na dół drzwi i zginął na miejscu.

- Na miejscu pracował zespół dochodzeniowo-śledczy, który wykonał swoje czynności pod nadzorem prokuratury - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka sztabowa Bernadeta Pytel, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.