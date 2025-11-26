Nie żyje 30-letni pracownik Lidla! Makabryczny wypadek na terenie centrum dystrybucyjnego w Dobroszycach

30-latek z centrum dystrybucyjnego Lidla w Dobroszycach pod Oleśnicą zginął w wypadku, do którego doszło na terenie zakładu. Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 25 listopada, w godzinach wieczornych. Ze wstępnych informacji policji wynika, że mężczyzna jechał wózkiem widłowym i uderzył ciałem w opuszczające się na dół drzwi. Pracownik zginął na miejscu, a sprawę bada prokuratura.

Dobroszyce. Śmiertelny wypadek w centrum dystrybucyjnym Lidla

Śledztwo policji w Oleśnicy prowadzone pod nadzorem prokuratury ma wyjaśnić przyczyny śmiertelnego wypadku w centrum dystrybucyjnym Lidla. We wtorek, 25 listopada, ok. godz. 22 zginął tam 30-letni pracownik, który poruszał się wózkiem widłowym. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że mężczyzna zahaczył swoim ciałem o opuszczane na dół drzwi i zginął na miejscu. 

- Na miejscu pracował zespół dochodzeniowo-śledczy, który wykonał swoje czynności pod nadzorem prokuratury - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka sztabowa Bernadeta Pytel, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

