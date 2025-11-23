Politechnika Wrocławska opłakuje stratę wybitnego naukowca, prof. dr. hab. inż. Teodora Pawła Gotszalka.

Zmarły profesor był założycielem i kierownikiem Katedry Nanometrologii, pionierskiej dziedziny zajmującej się pomiarami w nanoskali.

Jego bogata kariera naukowa obejmowała prestiżowe stypendia i współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi na świecie.

Dowiedz się więcej o osiągnięciach i dziedzictwie profesora Gotszalka, który znacząco przyczynił się do rozwoju nanotechnologii.

Wrocław. Nie żyje prof. Teodor Paweł Gotszalk z Politechniki Wrocławskiej

Społeczności Politechniki Wrocławskiej jest w żałobie po śmierci prof. dr. hab. inż. Teodora Pawła Gotszalka. Zmarł w piątek, 21 listopada, w wieku 59 lat. Zasłużony dla uczelni naukowiec był założycielem i kierownikiem Katedry Nanometrologii. To dziedzina nauki, która zajmuje się pomiarami w nanoskali i pozwala m.in. na badania i pomiary z najwyższą dokładnością wielu parametrów fizycznych.

- Wyjątkowo smutna wiadomość. Łzy… - napisał na swoim profilu facebookowym rektor Politechniki Wrocławskiej Arkadiusz Wójs.

Prof. Teodor Paweł Gotszalk przez dwa i pół roku był stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst - organizacji, która wspiera współpracę miedzy niemieckimi a zagranicznymi uczelniami. W ramach stypendium Komisji Fulbrighta przebywał w USA na amerykańskim Uniwersytecie w Albany. Z kolei jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Przez sześć miesięcy pracował w laboratoriach badawczo-rozwojowych koncernu Siemens. Był również związany z National Physical Laboratory w Wielkiej Brytanii oraz Instytutem Badań Materiałowych EMPA w szwajcarskim Thun. Był też laureatem programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Jego zainteresowania naukowe obejmowały: nanotechnologię, nanometrologię, mikroskopię bliskich oddziaływań, mikroskopię elektronową ze zogniskowaną wiązką jonów i nanometrologiczne zastosowania mikrosystemów elektromechanicznych.