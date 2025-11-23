Nie żyje prof. Teodor Paweł Gotszalk. Zasłużony naukowiec miał 59 lat. Żałoba na Politechnice Wrocławskiej

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-23 16:52

W wieku 59 lat zmarł prof. dr hab. inż. Teodor Paweł Gotszalk, założyciel i kierownik Katedry Nanometrologii na Politechnice Wrocławskiej. Smutne wieści przekazała sama uczelnia, dodając, że zasłużony naukowiec odszedł w piątek, 21 listopada. Prof. Gotszalk był m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i laureatem programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Wrocław. Nie żyje prof. Teodor Paweł Gotszalk z Politechniki Wrocławskiej

i

Autor: Politechnika Wrocławska/pwr.edu.pl/ Archiwum prywatne
  • Politechnika Wrocławska opłakuje stratę wybitnego naukowca, prof. dr. hab. inż. Teodora Pawła Gotszalka.
  • Zmarły profesor był założycielem i kierownikiem Katedry Nanometrologii, pionierskiej dziedziny zajmującej się pomiarami w nanoskali.
  • Jego bogata kariera naukowa obejmowała prestiżowe stypendia i współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi na świecie.
  • Dowiedz się więcej o osiągnięciach i dziedzictwie profesora Gotszalka, który znacząco przyczynił się do rozwoju nanotechnologii.

Wrocław. Nie żyje prof. Teodor Paweł Gotszalk z Politechniki Wrocławskiej

Społeczności Politechniki Wrocławskiej jest w żałobie po śmierci prof. dr. hab. inż. Teodora Pawła Gotszalka. Zmarł w piątek, 21 listopada, w wieku 59 lat. Zasłużony dla uczelni naukowiec był założycielem i kierownikiem Katedry Nanometrologii. To dziedzina nauki, która zajmuje się pomiarami w nanoskali i pozwala m.in. na badania i pomiary z najwyższą dokładnością wielu parametrów fizycznych.

Wyjątkowo smutna wiadomość. Łzy… - napisał na swoim profilu facebookowym rektor Politechniki Wrocławskiej Arkadiusz Wójs.

Prof. Teodor Paweł Gotszalk przez dwa i pół roku był stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst - organizacji, która wspiera współpracę miedzy niemieckimi a zagranicznymi uczelniami. W ramach stypendium Komisji Fulbrighta przebywał w USA na amerykańskim Uniwersytecie w Albany. Z kolei jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Przez sześć miesięcy pracował w laboratoriach badawczo-rozwojowych koncernu Siemens. Był również związany z National Physical Laboratory w Wielkiej Brytanii oraz Instytutem Badań Materiałowych EMPA w szwajcarskim Thun. Był też laureatem programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Jego zainteresowania naukowe obejmowały: nanotechnologię, nanometrologię, mikroskopię bliskich oddziaływań, mikroskopię elektronową ze zogniskowaną wiązką jonów i nanometrologiczne zastosowania mikrosystemów elektromechanicznych.

Grób Justyny B. przykryły białe kwiaty

Polecany artykuł:

To ona zdobyła tytuł Miss Kobiety Wiejskiej 2025! Sołtyska z Siedlęcina podbiła…
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WROCŁAW
NAUKOWIEC