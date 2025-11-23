To ona zdobyła tytuł Miss Kobiety Wiejskiej 2025! Sołtyska z Siedlęcina podbiła nie tylko serca jury [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-23 15:53

W sobotę, 22 listopada, w Lubinie odbył się finał konkursu Miss Kobiety Wiejskiej 2025. Niekwestionowaną zwyciężczynią okazała się Adriana Gulka, sołtyska wsi Siedlęcin w gminie Jeżów Sudecki, która otrzymała również nagrodę Miss Publiczności. Konkurs Miss Kobiety Wiejskiej ma na celu pokazanie: siły, kreatywności i piękna kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.

  • Adriana Gulka, sołtyska z Siedlęcina, zdobyła tytuł Miss Kobiety Wiejskiej 2025 i Miss Publiczności.
  • Konkurs ma na celu promowanie siły i piękna kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.
  • Jakie cechy pozwoliły Gulce zachwycić jurorów i publiczność, zdobywając podwójne wyróżnienie?

Lubin. Finał konkursu Miss Kobiety Wiejskiej 2025

40 kandydatek wzięło udział w finale konkursu Miss Kobiety Wiejskiej 2025, ale najlepsza okazała się Adriana Gulka, sołtyska z Siedlęcina, której kibicowała nie tylko cała wieś, ale i gmina Jeżów Sudecki. Na gali w Centrum Kultury "Muza" w Lubinie, która odbyła się w sobotę, 22 listopada, zwyciężczyni konkursu otrzymała również tytuł Miss Publiczności. 

"Bez kitu ale wzruszyłam się 😅tak trzymałam kciuki, aż miło mi było to zobaczyć🤩Brawo kobitko, robisz robotę,trzymaj się i gratulacje😘", "Gratulacje Adriano jesteś wielka ❤️", "Petarda nie mogło być inaczej..Naturalność i widać błysk dobrego serca...Gratuluję wszystkim zaangażowanym w ten sukces ☝️👌💪" - to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod postem facebookowym gminy Jeżów Sudecki informującym o sukcesie sołtyski Siedlęcina.

- Jadę tam nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich kobiet, które każdego dnia z uśmiechem niosą piękno naszej wsi 🌸 Kobieta ze wsi też potrafi błyszczeć, wystarczy szczerość i dobre serce ❤️ Z dumą pokażę, że kobieta ze wsi to siła, ciepło i wdzięk w jednym 💖 Bądźcie ze mną myślami i sercem 💫 - pisała jeszcze przed finałem konkursu zwyciężczyni.

Wybory Miss Kobiety Wiejskiej to nowatorska inicjatywa, która ma na celu pokazanie: siły, kreatywności i piękna kobiet mieszkających na obszarach wiejskich. To konkurs dla pań: aktywnych, zaangażowanych i pełnych pasji, które na co dzień budują życie lokalnych społeczności.

Maja Todd - Miss Polonia 2025 o tytule, życiu prywatnym i hejcie. Oto co planuje robić dalej!

Polecany artykuł:

Pierwsze w Łodzi apartamenty ultrapremium. Żeby zamieszkać w T17, trzeba odkład…
Wrocław SE Google News
MISS Kobiety Wiejskiej w Lubinie. Mamy zdjęcia wspaniałych kobiet
89 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNOŚLĄSKIE
WYBORY MISS
POLSKA WIEŚ