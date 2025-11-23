Adriana Gulka, sołtyska z Siedlęcina, zdobyła tytuł Miss Kobiety Wiejskiej 2025 i Miss Publiczności.

Konkurs ma na celu promowanie siły i piękna kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.

Jakie cechy pozwoliły Gulce zachwycić jurorów i publiczność, zdobywając podwójne wyróżnienie?

Lubin. Finał konkursu Miss Kobiety Wiejskiej 2025

40 kandydatek wzięło udział w finale konkursu Miss Kobiety Wiejskiej 2025, ale najlepsza okazała się Adriana Gulka, sołtyska z Siedlęcina, której kibicowała nie tylko cała wieś, ale i gmina Jeżów Sudecki. Na gali w Centrum Kultury "Muza" w Lubinie, która odbyła się w sobotę, 22 listopada, zwyciężczyni konkursu otrzymała również tytuł Miss Publiczności.

"Bez kitu ale wzruszyłam się 😅tak trzymałam kciuki, aż miło mi było to zobaczyć🤩Brawo kobitko, robisz robotę,trzymaj się i gratulacje😘", "Gratulacje Adriano jesteś wielka ❤️", "Petarda nie mogło być inaczej..Naturalność i widać błysk dobrego serca...Gratuluję wszystkim zaangażowanym w ten sukces ☝️👌💪" - to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod postem facebookowym gminy Jeżów Sudecki informującym o sukcesie sołtyski Siedlęcina.

- Jadę tam nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich kobiet, które każdego dnia z uśmiechem niosą piękno naszej wsi 🌸 Kobieta ze wsi też potrafi błyszczeć, wystarczy szczerość i dobre serce ❤️ Z dumą pokażę, że kobieta ze wsi to siła, ciepło i wdzięk w jednym 💖 Bądźcie ze mną myślami i sercem 💫 - pisała jeszcze przed finałem konkursu zwyciężczyni.

Wybory Miss Kobiety Wiejskiej to nowatorska inicjatywa, która ma na celu pokazanie: siły, kreatywności i piękna kobiet mieszkających na obszarach wiejskich. To konkurs dla pań: aktywnych, zaangażowanych i pełnych pasji, które na co dzień budują życie lokalnych społeczności.