W tym uzdrowisku wypoczywał prezydent USA. Był zachwycony okolicą

Lądek-Zdrój to jedno z najstarszych i najbardziej malowniczych uzdrowisk w Polsce, które już lata temu przyciągało gości z najwyższych światowych kręgów. Właśnie tutaj wypoczywał prezydent Stanów Zjednoczonych czy nawet car Aleksander I, a uroda okolicy zrobiła na nich ogromne wrażenie.

Prezydent USA zachwycony Lądkiem-Zdrojem

Lądek-Zdrój to malownicze uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej, które od wieków przyciąga kuracjuszy z całej Europy. Miejscowość ma w swojej bogatej historii również znamienitego gościa zza oceanu, a mianowicie Johna Quincy Adamsa, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Tak ważna osobistość odwiedziła Lądek-Zdrój w 1800 roku, jeszcze zanim objął on urząd prezydenta. Wtedy był młodym dyplomatą i podróżnikiem, odbywającym tour po europejskich miastach i uzdrowiskach. W listach z tej podróży opisał swoje wrażenia z pobytu w Lądku, podkreślając wyjątkowy charakter tego miejsca.

Nie widziałem nigdy uzdrowiska, którego położenie miało wygląd bardziej obliczony na zachowanie czy przywrócenie zdrowia niż Lądek – napisał John Quincy Adams, szósty prezydent USA, w liście z roku 1800, cytuje portal vogue.pl.

Polskie uzdrowisko zachwyciło ważnych gości

Co ciekawe, w Lądku-Zdroju zakochał się nie tylko prezydent USA, ale również m.in. Fryderyk Wielki, Fryderyk Wilhelm III czy car Aleksander I. Obecność tak wybitnych i wpływowych postaci w historii Lądka-Zdroju ma dla miejscowości ogromne znaczenie, zarówno symboliczne, jak i promocyjne. Fakt, że uzdrowisko zachwyciło władców i przywódców światowych mocarstw, potwierdza jego wyjątkową rangę już na tle XVIII i XIX-wiecznej Europy. Dodatkowo do dziś stanowią one także cenny atut turystyczny.

Uzdrowisko Lądek-Zdrój. Co leczy się na miejscu?

Lądek-Zdrój specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji z wykorzystaniem wód termalnych siarczkowo-fluorkowych, które należą do najcieplejszych w Polsce. Uzdrowisko od wieków znane jest z terapii chorób przewlekłych, zwłaszcza narządu ruchu. Na miejscu leczy się jednak przede wszystkim: 

  • choroby ortopedyczno-urazowe
  • schorzenia reumatologiczne
  • choroby neurologiczne
  • choroby skóry.
