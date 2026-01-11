Kia w rowie! 49-latka z Karkonoszy z promilami i surowy wyrok

Pijana jazda z promilami. Kobieta w Kia wylądowała w rowie

Do zdarzenia doszło 3 stycznia 2024 roku na drodze wojewódzkiej nr 297 w powiecie lwóweckim, pomiędzy miejscowościami Wojciechów i Pasiecznik. 49-letnia mieszkanka powiatu karkonoskiego, kierując samochodem marki Kia, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Na szczęście ani jej, ani pasażerowi nic się nie stało.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, od razu wyczuli od kobiety silną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia – urządzenie wskazało ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta została zatrzymana i osadzona w policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a następnie została doprowadzona w trybie przyspieszonym do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. Sąd okazał się bezlitosny.

Surowy wyrok dla pijanej kierującej Kia. Co orzekł sąd?

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim orzekł wobec niej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na okres 2 lat próby, grzywnę w wysokości 1500 zł, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Dodatkowo orzeczono przepadek pojazdu marki Kia.

„Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i przypominają, że nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Każda taka decyzja może zakończyć się tragedią, a konsekwencje prawne są bardzo dotkliwe” – napisał st. asp. Łukasz Porębski.