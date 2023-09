Pojechał odebrać dziecko. To co zrobił, szybko go zdradziło

Program dofinansowania in vitro we Wrocławiu

Pierwsze dziecko, poczęte dzięki programowi in vitro we Wrocławiu, który ruszył w 2019 roku, przyszło na świat w połowie lutego 2020 roku. Od tego czasu urodziło się już 218 dzieci! - Po tym jak rząd polski ograniczył rodzinom możliwość posiadania dzieci, wiele samorządów zaczęło pomagać swoim mieszkańcom. We Wrocławiu do programu zostało zakwalifikowanych 700 par - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Chętnych było znacznie więcej, bowiem ponad 1400 par.

Program In Vitro prowadzony we Wrocławiu zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary. Dotyczy to małżeństw lub związków partnerskich zakwalifikowanych do programu. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł.

- W miejskim programie mogą wziąć udział pary małżeńskie i partnerskie do 40 roku życia, mieszkające i płacące podatki we Wrocławiu. W tym roku realizujemy go z dwoma klinikami Invicta i InviMed – mówi Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

We Wrocławiu problemem niepłodności może być dotkniętych nawet 40 tysięcy osób. Kliniki Leczenia Niepłodności obserwują stały wzrost liczby par, które zgłaszają się po pomoc.

- Pamiętam takich pacjentów, którzy starali się o swoje potomstwo 8 lat. Korzystali z różnych metod, już tracili nadzieję, ale dowiedzieli się o miejskim programie. Zgłosili się do naszej kliniki, podeszli do procedury In Vitro i był sukces. Pacjenci spodziewali się dziecka, potem okazało się, że szczęście jest podwójne. Na ten rok mamy już zajęte wszystkie miejsca, a pacjenci nadal pytają o możliwość zakwalifikowania do programu - dodaje Anna Trawińska, z Kliniki Leczenia Niepłodności Invicta.

Wrocław każdego roku wydaje ponad 800 tysięcy złotych na dofinansowanie procedury in vitro. Jest szansa, że pieniędzy będzie więcej, bowiem są środki z budżetu województwa dolnośląskiego dla samorządów na finansowanie procedury in vitro.

Jakie warunki musi spełnić para, do dostać się do Programu In Vitro?

To szansa dla par, które zmagają się z niepłodnością, w ciągu 12 miesięcy nie zaszły w ciążę naturalnie lub były poddawane jej nieskutecznemu leczeniu.

Procedura obejmuje pełny pakiet In Vitro – od podstawowych badań, do których obliguje ustawa o leczeniu niepłodności, po kontrolowaną stymulację jajeczkowania, pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej i finalny transfer zarodków.

Program obejmuje pary, u których stwierdzono niepłodność lub wcześniejsze leczenie oraz naturalne starania nie przyniosły zamierzonych efektów.

Program obejmuje pary, które płacą podatki we Wrocławiu.

Decyzję o kwalifikacji pary podejmuje realizator medyczny programu, mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w programie.

- W ramach programu pomagamy także osobom chorym onkologicznie zabezpieczyć ich płodność. Mrozimy materiał genetyczny – na koszt miasta, nie refunduje tego NFZ. Potem takie osoby także mogą skorzystać z miejskiego programu dofinansowania In Vitro – informuje miasto.