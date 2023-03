Niezwykły Dzień Kobiet. Jazzowy upominek i wystawa "Oblicza Kobiecości"

Dzień Kobiet to wspaniała okazja do okazania wdzięczności kobietom, a także sprawienia, by poczuły się wyjątkowo. W starostwie powiatowym we Wrocławiu w związku z tym świętem odbyło się okolicznościowe spotkanie. Życzenia oraz podziękowania za wykonywaną pracę i zaangażowanie w rozwój powiatu wrocławskiego – wszystkim paniom – w imieniu swoim, jak również Zarządu i Rady Powiatu, złożył starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki. W spotkaniu z paniami wzięli udział także wicestarosta Andrzej Szawan oraz członkowie Zarządu Wiesław Zając, Barbara Kosterska i Dariusz Jedynak.

i Autor: materiały prasowe

Dzień Kobiet z austriackim akcentem

To było wyjątkowe spotkanie, podczas którego na zaproszone panie czekało mnóstwo niespodzianek! Co ciekawe, był to Dzień Kobiet z austriackim akcentem. Dlaczego? Obchody Dnia Kobiet zainicjował starosta powiatu wrocławskiego we współpracy z Konsulem Honorowym Austrii dr Edwardem Wąsiewiczem, stąd na panie czekały atrakcje z nutką kultury austriackiej.

Z tej okazji przygotowano wyjątkowy muzyczny akcent, występ austriackiego zespołu jazzowego Julia Siedl Trio. W skład Trio wchodzi Julia Siedl, fortepian i wokal, Stefan Pista Bartus, bass oraz Harald Tanschek, perkusja. Ich występy cechują się przede wszystkim bogatą i ekscytującą kompozycją. Do tego, czerpią inspirację między innymi z wielu kultur, stylów, czy różnych zakątków świata.

i Autor: materiały prasowe

Wspaniałym dopełnieniem wydarzenia była polsko-austriacka wystawa malarstwa zorganizowana przez Galerię SOPRA oraz panią Barbarę Demuth pod nazwą "Oblicza Kobiecości". Podczas wystawy można było zachwycić się pracami wyjątkowych artystek: Kariny Laru-Naú, Katarzyny Polic-Patkowskiej, Katarzyny Tomaszewskiej, Violi Tycz i Aleksandry Antoniny Wiśniewskiej.

i Autor: materiały prasowe

Życzenia dla kobiet

Ten występ będący niesamowitą harmonią instrumentów i muzyków oraz pełna ekspresji wystawa to nasz ukłon wyrażający podziękowanie za pełną zaangażowania aktywność na rzecz powiatu wrocławskiego. Wszystkim paniom dziękujemy i życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz radości każdego dnia. Niech każda chwila Waszego życia będzie pełna sukcesów i powodów do dumy!

