Polska rozszerza listę kandydatów do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w tym o unikatowy obiekt z Dolnego Śląska.

Wśród czterech nowych propozycji znalazła się XVIII-wieczna Twierdza w Srebrnej Górze, znana jako "górska twierdza nie do zdobycia".

Twierdza była jedną z najnowocześniejszych fortyfikacji Europy, a jej unikalne studnie w skale to prawdziwa inżynieryjna perełka.

Sprawdź, które inne polskie obiekty mają szansę znaleźć się na prestiżowej liście UNESCO!

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie może otrzymać zabytek, obiekt przyrodniczy czy całe miasto. Trafiają na nią miejsca o wyjątkowej wartości historycznej, kulturalnej lub przyrodniczej, które uznaje się za dobro całej ludzkości. Obecność na tej liście nie tylko podnosi rangę danego obiektu, ale też przyciąga turystów z całego świata i zobowiązuje do szczególnej ochrony. Polska może poszczycić się już kilkunastoma wpisami - od Starego Miasta w Krakowie, przez Kopalnię Soli w Wieliczce, aż po Białowieski Park Narodowy. Niebawem jednak miejsc z Polski na liście może być jeszcze więcej!

Polska zgłasza nowe obiekty do UNESCO

Polska konsekwentnie poszerza listę swoich kandydatów do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do dotychczasowych propozycji dołączyły w ostatnich miesiącach cztery kolejne obiekty. Wśród nich znalazła się jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska, a mianowicie XVIII-wieczna twierdza w Srebrnej Górze, nazywana dawniej "górską twierdzą nie do zdobycia".

Twierdza w Srebrnej Górze powstała w XVIII wieku i była wówczas jedną z najnowocześniejszych fortec w Europie. Jej główną częścią jest potężna wieża obronna otoczona bastionami. W środku znajdowały się magazyny, piekarnia, browar, szpital czy zbrojownia – wszystko, co potrzebne, by żołnierze mogli funkcjonować bez kontaktu ze światem zewnętrznym.

Ciekawostką są studnie wykute w skale, które kosztowały - według legendy - niemal tyle samo co budowa całego obiektu. Spoglądając więc na historię, nie ma się co dziwić, że dziś miejsce to należy do największych atrakcji Dolnego Śląska.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te miejsca mogą znaleźć się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Polskie perełki na liście oczekujących UNESCO

Obecnie wśród polskich kandydatów do wpisania na prestiżową listę UNESCO znajduje się wiele innych obiektów - nie tylko Twierdza w Srebrnej Górze. W galerii zdjęć powyżej znajdziecie pełną listę miejsc, które w przyszłości mogą na stałe zagościć na liście UNESCO.