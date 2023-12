Wyszła z pociągu i wrzuciła martwego kota do śmietnika. Straszna prawda wyszła na jaw

Koszmar we Wrocławiu

„Ja sądzę, że to nie był wypadek”

Aż trudno w to uwierzyć

Zwyczaje i przesądy na Sylwestra i Nowy Rok

Najczęściej tradycje czy zwyczaje kojarzą się nam ze świętami, zazwyczaj bożonarodzeniowymi czy wielkanocnymi, ale okazuje się, że nie brakuje również tych dotyczących Sylwestra i Nowego Roku. Podobnie jak i przesądów związanych z końcem starego i początkiem nowego roku.

Jedni z nas podchodzą do tych zwyczajów z przymrużeniem oka, inni traktują je poważnie. Może nie do końca we wszystko wierzą, ale wolą nie zapeszać i nie kusić losu.

Znacie je wszystkie? Lepiej sprawdźcie!

Najbardziej popularne tradycje, zwyczaje i przesądy związane z okresem noworocznym znajdziecie w naszej galerii.