Nowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia otwarty. Dojedziemy do ul. Grota-Roweckiego

Nowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia został oficjalnie otwarty w poniedziałek, 5 grudnia. Kierowcy mogą pojechać od ronda w Iwinach (niedaleko Żernik Wrocławskich), które powstało przed laty jako jeden z pierwszych odcinków tej trasy, do ulicy Grota-Roweckiego we Wrocławiu. Budowa tego fragmentu o długości 2,5 km kosztowała ponad 33 mln zł. Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu w obie strony. W sumie w ramach inwestycji powstały:

droga główna w układzie przejściowym,

skrzyżowania z drogami poprzecznymi w formie rond,

ciąg pieszo-rowerowy na całej długości odcinka,

chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Buforowej,

ekrany akustyczne,

oświetlenie drogowe

oraz elementy organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tym samym wschodnią obwodnicą można pojechać już od ronda przy ul. Grota-Roweckiego do ronda w Łanach. Wkrótce jednak trasa ta się wydłuży. Na 20 grudnia bowiem planowane jest otwarcie prawie 10-kilometrowego odcinka z Łanów do Długołęki.

Wtedy do zakończenia całej inwestycji pozostanie zbudowanie najbardziej kontrowersyjnego fragmentu obwodnicy od ul. Grota-Roweckiego przez miejscowość Wysoka do al. Karkonoskiej.

