Szeroko zakrojone działania policjantów, których wspomagali również funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego, zaplanowano na piątkową (2 grudnia) noc w centrum Wrocławia. - W rejonie klubów i dyskotek funkcjonariusze prowadzili intensywne kontrole kierujących trudniących się przewozem osób na tzw. aplikację. Mundurowi sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów, trzeźwość i uprawnienia kierujących, legalność okazywanych dokumentów i pobytu obcokrajowców na terenie RP. Funkcjonariusze drobiazgowo kontrolowali także posiadanie stosowanych licencji na przewóz osób – informuje dolnośląska policja.

W działaniach wzięli udział również przedstawiciele wrocławskiego magistratu, bowiem w obszarze działań Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia jest m.in. wydawanie licencji na przewozy osób taksówką. – Temat traktujemy bardzo poważnie, dlatego działamy dwutorowo. Z jednej strony szczegółowo weryfikujemy dokumenty przed wydaniem licencji, z drugiej współpracujemy z policją w zakresie szerszych kontroli, do przeprowadzania których uprawnione są tylko konkretne służby – tłumaczy Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu we wrocławskim Urzędzie Miejskim.

W sumie wylegitymowanych zostało łącznie 370 osób oraz skontrolowanych 245 pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób. - W wyniku podjętych czynności za popełnione przestępstwa zatrzymano obcokrajowca podejrzewanego o dokonanie przestępstwa o charakterze seksualnym, osobę poszukiwaną do odbycia zaległej kary pozbawienia wolności oraz 4 kierowców – sprawców przestępstw, m.in. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i posiadania środków zabronionych – czytamy w komunikacie policji.

Na tym nie koniec. Mundurowi zatrzymali blisko 30 dowodów rejestracyjnych. Wystawiono również ponad 60 mandatów karnych oraz sporządzono 3 wnioski do sądu o ukaranie. 8 kierowców nie posiadało licencji uprawniającej do świadczenia usług w zakresie przewozu osób i w myśl przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego muszą się one teraz liczyć z karami finansowymi w kwocie do 12 tysięcy złotych.

Weekendowa akcja pokazała, że w tym obszarze dochodzi do wielu nieprawidłowości. Urzędnicy wrocławskiego magistratu traktują sprawę poważnie i zapowiadają kolejne kroki. – Zapewniam, że będziemy reagować na nieprawidłowości wśród osób zajmujących się przewozem osób tak stanowczo, jak tylko pozwala nam na to prawo. Dodatkowo, wyjdziemy z akcją edukacyjno-informacyjną dla wrocławskich pasażerów. Podpowiemy jak rozpoznać legalnie działającą taksówkę i zweryfikować prawdziwość licencji taksówkarza. Wszystko dla zapewnienia możliwie dużego poczucia bezpieczeństwa pasażerów – deklaruje Paulina Tyniec-Piszcz.