Kolejki po paszporty we Wrocławiu

Problem z kolejkami w wydziale paszportowym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu jest stary jak świat. Od lat mieszkańcy skarżą się, że stoją w potężnych ogonkach, które zawsze nasilają się przed okresem wakacyjnym. Mimo że urzędnicy próbują jakoś sprawę załatwić, to ubiegłoroczna napaść Rosji na Ukrainę, a co za tym idzie napływ uchodźców zza wschodniej granicy, tylko pogorszyła i tak trudną sytuację.

Przekonał się o tym pan Tomasz, który kilka dni temu wybrał się rano, tuż przed otwarciem, do urzędu. Na miejscu zastał potężną kolejkę. Załamany wrocławianin stanął na końcu ogonka, ale chwilę później doznał kolejnego szoku. - Nagle podchodzi jakaś kobieta i mówi, że ma numerki do okienka na sprzedaż, bo nabrała z automatu. 100 zł za jeden! Miała jakieś 10 numerków – przekazał nam pan Tomasz.

Jest szansa, że wkrótce uda się ukrócić takie działania, jak i same kolejki. Jak informuje DUW, od 13 lutego nastąpią zmiany w organizacji obsługi mieszkańców w sprawach paszportowych zarówno w samym urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu, jak i w delegaturach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Przede wszystkim zwiększona została liczba rezerwacji poprzez Internet, uruchamiana każdego dnia od godz.19.00 aż do wyczerpania dostępnych terminów. Ponadto od poniedziałku do piątku, wnioski na wyrobienie paszportu będą przyjmowane w godz. 9 -12 wyłącznie od osób posiadających rezerwację internetową. Od godziny 12 do 15.50 możliwe będzie pobranie biletów przez osoby bez rezerwacji, aż do wyczerpania puli na dany dzień. Ponadto wydawanie paszportów dla osób z rezerwacjami i bez rezerwacji od poniedziałku do piątku będzie odbywało się w godz. 9 – 16.

Jak dodaje urząd, w Terenowych Punktach Paszportowych w Bogatyni, Dzierżoniowie, Głogowie, Kłodzku, Lubinie, Polkowicach, Trzebnicy, Wołowie i Ząbkowicach Śląskich sposób obsługi mieszkańców nie ulegnie zmianie.