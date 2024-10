Odbudujmy dom Lubczyńskim! Rodzina widzi światełko w tunelu! "Już niedługo prace ruszą z kopyta"

Uwielbiane przez kuracjuszy uzdrowisko odbija się od dna! Do działania przywrócono słynną atrakcję

W jednej chwili stracili dorobek życia. Dramat rodziny z Lądka-Zdroju

Teraz mieszkają w małym, hostelowym pokoju, ale prace, żeby mogli wrócić do siebie - już trwają. Mieszkanie rodziny Lubczyńskich zalała Biała Lądecka i do dziś rodzina wspomina to jako horror.

- Rano, przez okno, obserwowaliśmy rzekę i mieliśmy nadzieję, że nie będzie najgorzej - wspomina feralną niedzielę pani Anna.

Gdy jednak usłyszeli z ulicy nawołującą do ewakuacji straż, wiedzieli już jedno: rzeka nie będzie łaskawa. Tama w Stroniu Śląskim nie zatrzymała wody i gdy pękła, dla wielu ludzi rozpoczął się koszmar. Woda ze zdwojoną siłą wdarła się do miast. Nie oszczędziła też domu Mariusza i Anny.

- Zdążyliśmy zabrać najpotrzebniejsze rzecz - wspomina pan Mariusz.

Ich spokojne życie zniknęło. Pojawił się smutek, strach, niepewność. Schronienie znaleźli w hostelu, który udostępniła im gmina. Gdy woda opadła, Mariusz, na co dzień pielęgniarz, podwinął rękawy i od razu zabrał się do pracy.

- Nie mogę stać bezczynnie - mówi.

Z domu trzeba było wyrzucić praktycznie wszystko, potem przyszedł czas na skuwanie tynków, zrywanie podłogi i osuszanie.

- Jednocześnie składaliśmy wnioski o pomoc, chodziliśmy po dary i wyrzucaliśmy śmieci. Najważniejsze, że mamy wokół siebie cudowne osoby, które nam pomagają we wszystkim - mówi pani Anna, a Mariusz każdego dnia starał się posuwać prace do przodu.

- Na noc włączałem osuszacze, a w dzień otwierałem okna i wietrzyłem - wyjaśnia Mariusz, któremu przez cały czas pomagali wolontariusze z całej Polski.

Na miejscu pojawił się też już szef Muratora, Piotr Laskowski, który fachowym okiem ocenił postęp prac.

- Woda na szczęście nie była w mieszkaniu Lubczyńskich długo, więc skucie tynków i zerwanie podłóg oraz osuszanie pomieszczeń przyniosło wyczekany skutek - ocenia ekspert.

- Już niedługo prace ruszą z kopyta - cieszy się teraz Mariusz Lubczyński.

Super Express, Murator i Radio ESKA towarzyszą Lubczyńskim od samego początku ich trudnej drogi do normalności sprzed powodzi. Pokazujemy czytelnikom i czytelniczkom mozolną i tytaniczną pracę odbudowywania życia. Aktywnie włączymy się w akcję pomocy dla rodziny, której powódź odebrała tak wiele. Uruchomiono dla nich zbiórkę, dzięki której będą mogli wyremontować totalnie zalane mieszkanie. Szczegóły TUTAJ.

