Oddają jeden Aquapark, zapowiadają kolejne dwa!

Miasto dba o to, by mieszkańcy osiedli mieli w pobliżu szkołę, usługi, a także miejsca do rekreacji. We wrześniu ruszy szkoła na Cynamonowej (dla 1200 dzieci) w Lipie Piotrowskiej oraz na Rajskiej na Złotnikach. Wrocław nie zapomina ani o edukacji, ani o rekreacji.

i Autor: materiały prasowe

Ulubione miejsce relaksu

Obiekty Wrocławskiego Parku Wodnego to najchętniej odwiedzane miejsca przez mieszkańców miasta. W 2023 r. rekord frekwencji padł już w listopadzie - 2 mln gości. Park wodny na Wilanowskiej jest ukończony. Z basenów na Psim Polu rocznie ma korzystać ok. 300 tys. osób. Jeszcze w tym roku będą projektowane dwa nowe obiekty. Skorzystają z nich mieszkańcy północnej części miasta: Lipy Piotrowskiej czy zachodu, w okolicach Leśnicy, Złotnik i Nowych Żernik. Z kolei w aquaparku na Borowskiej trwa budowa 3 nowych zjeżdżalni.

Estetyka i ekologia

Obiekt na Brochowie i ten na Wilanowskiej będą finansowo samowystarczalne. Aquapark na Wilanowskiej, oprócz zasilania gazem i prądem, będzie wyposażony w panele fotowoltaiczne i pompę ciepła. Na pow. 9,5 tys. mkw. pojawi się 40 drzew i ok. 280 mkw. krzewów i traw. Przed aquaparkiem powstaje parking dla 59. samochodów i 88 miejsc postojowych dla rowerów. Obiekt na Zakrzowie to basen sportowy, a także basen do nauki pływania, basen z hydromasażem i otwarty sezonowo basen zewnętrzny.

i Autor: materiały prasowe

Lekcje pływania dla najmłodszych

Rozbudowano saunarium. Z obiektu na Zakrzowie w ramach lekcji wuefu skorzystają uczniowie m.in. z SP nr 44. Tak jest na Brochowie. Dzięki zajęciom we wrocławskich aquaparkach realizowany jest pionierski program kompleksowej nauki pływania dla dzieci. Co roku za darmo pływać się uczy kilka tysięcy dzieci! Tylko w 2023 r. aquapark na Brochowie odwiedziło ok. 60 tys. uczniów w ramach lekcji wuefu i 14,5 tys. uczestników szkoły pływania. W planach jest utworzenie tu kolejnego Centrum Aktywności Lokalnej - dla seniorów z Zakrzowa.