Legnica. Szokujące zachowanie kierowcy volkswagena. Jest nagranie

Patrząc na zachowanie kierowcy volkswagena na jednej z ulic Legnicy, trudno uwierzyć, że nikomu nic się nie stało. Jak informuje tamtejsza policja, 58-latek jechał z nadmierną prędkością, w wyniku czego stracił panowanie nad autem, co nagrała kamera. Na wideo ze zdarzenia widzimy, jak samochód uderza najpierw w krawężnik przy pasie zieleni oddzielającym od siebie dwa pasy ruchu, a następnie przejeżdża miedzy dwoma innymi pojazdami, zatrzymując się ostatecznie na barierach energochłonnych.

Prowadzący volkswagena został ukarany mandatem w wysokości 4 tys. zł i 10 punktami karnymi, ale mundurowi ustalili ponadto, że auto miało założone tablice rejestracyjne należące do innego pojazdu. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

