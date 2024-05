i Autor: Shutterstock, ZOO Lubin

Dramat zwierzęcia

W zoo w Lubinie zmarło jedno ze zwierząt. Winni ludzie. "Brakuje już cenzuralnych słów"

To, co wyprawiają osoby odwiedzające ogrody zoologiczne czasami woła o pomstę do nieba. Zwierząt w zoo nie można karmić, wie o tym każde dziecko. Niestety nie wszyscy trzymają się tego zakazu. Ogród Zoologiczny w Lubinie przekazał właśnie smutną wiadomość. Zmarło jedno ze zwierząt, które doznało ostrego zatrucia pokarmowego.