Odsłonięcie wyremontowanej fontanny z szermierzem

Renowacja Szermierza polegała na odremontowaniu marmurowego, nieszczelnego basenu, a także na zabiegach konserwatorskich przy marmurowym cokole i czaszy fontanny. Co ciekawe, do tych zabiegów wykorzystano 700 kg różowego marmuru – pochodzącego z tego samego salzburskiego kamieniołomu, co podczas budowy fontanny na początku XX w.! Każda odbudowa czy remont fontanny to duży koszt, a renowacja zabytków tej klasy co Szermierz wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Tego zadania podjęły się konserwatorki Maria Gąsior z firmy Euklesis i Barbara Wiśniewska z firmy Katanga, która wykonała remont i restaurację.

Symbol uczelni

Znajdujący się na fontannie szermierz to symbol Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest jedną z najstarszych uczelni w mieście. Podczas inauguracji pokaz swoich umiejętności we władaniu szpadą dali wychowankowie Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana Suskiego. Aktualny mistrz Polski Seniorów we florecie - Leszek Rajski przekazał replikę szpady władzom uczelni. Każda fontanna nawilża i schładza powietrze w swoim otoczeniu nawet o 5-8°C i! Pozostające pod opieką ZDiUM oraz ZZM fontanny to łącznie ponad 300 tys. litrów wody w obiegach zamkniętych! Miasto bez fontanny to jak… szermierz bez szpady.

„Awantura o szpadę”

Po kilkumiesięcznym remoncie najstarsza z 19 wrocławskich fontann, Szermierz (projekt Hugona Lederera, budowa: 1904 r.), znów cieszy oko i dodaje ochłody podczas upałów. Szermierz ze szpadą w dłoni dumnie góruje na pl. Uniwersyteckim, dostarczając wrocławianom i turystom estetycznych wrażeń. Niekiedy tak silnych, że aż popychają do kradzieży. Kilku śmiałków postanowiło przywłaszczyć sobie szpadę szermierza z fontanny. Monitoring i sprawne działanie Straży Miejskiej Wrocławia pozwoliły ująć sprawców. Szpadę odzyskano, a sprawa trafi na policję. – Apeluję i powtarzam: kradzież nie popłaca. To miejsce jest stale monitorowane i obserwowane. Naprawdę: nie warto. A tego typu czyny są po prostu bezczelne, zaś dla sprawcy mogą mieć przykre konsekwencje: nawet kara więzienia na kilka lat […] – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

