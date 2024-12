Wrocław. Awaria wodociągowa. Mieszkańcy bez wody

Trwa usuwanie skutków awarii wodociągowej we Wrocławiu, do której doszło w niedzielę, 22 grudnia. Ok. godz. 22 uszkodzeniu uległa magistrala wodna 600 mm przy ul. Zaporoskiej 2, w wyniku czego na terenie całego miasta występuje całkowity brak w dostępie do wody lub jej obniżone ciśnienie. O szczegółach awarii wodociągowej poinformował na swoim profilu facebookowym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- Awarie się zdarzają, tym bardziej, że mamy już we Wrocławiu ponad 2 tys. km sieci. Około godziny 22:00 nastąpiła awaria magistrali wodnej 600 mm przy ul. Zaporoskiej 2. W całym mieście występuje brak wody lub obniżone ciśnienie. Brygada MPWiK na miejscu, trwa przełączanie zasilania i naprawa uszkodzenia. Robimy wszystko żeby woda i prawidłowe ciśnienie jak najszybciej wróciło do waszych domów. Może nawet uda się do godziny i woda będzie przywrócona. Zawory odcięte na uszkodzonym odcinku. Naprawa uszkodzenia i wykopki od rana - czytamy.

Jak informuje "Gazeta Wrocławska", po wystąpieniu awarii wodociągowej mieszkańcy Wrocławia nie mogli nawet tego zgłosić, bo nie działała infolinia ani strona internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji i Wodociągów we Wrocławiu.

- (...) byłoby miło gdyby informacja o awarii była dostępna na stronie, geoportalu lub pod numerem alarmowym. Przy obecnej usterce żadne z tych mediów nie funkcjonowało - napisał jeden z mieszkańców w komentarzu pod wpisem spółki o awarii na profilu facebookowym MPKiW we Wrocławiu.

