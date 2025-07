Pogoda nie da nam chwili wytchnienia. Nie tylko upał. IMGW ostrzega

Upały w Polsce osiągną zenit! Ale to już ostatnie takie dni

Czwartek (3 lipca) będzie w Polsce kolejnym, bardzo gorącym dniem. Upał rozlał się po centralnej i wschodniej części kraju. Termometry mogą wskazywać nawet 36°C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Obowiązują one w województwach:

dolnośląskim,

opolskim,

śląskim,

wielkopolskim,

świętokrzyskim,

łódzkim,

małopolskim,

podkarpackim,

lubelskim,

podlaskim,

mazowieckim,

warmińsko-mazurskim,

kujawsko-pomorskim.

W czwartek (3 lipca) najchłodniej na wybrzeżu, tam od 20°C do 23°C. W zachodniej Polsce też odpoczynek od upałów, tam maksymalnie na termometrach 29°C.

Gwałtowna zmiana pogody. IMGW ostrzega przed burzami

Na tym nie koniec alertów meteo. IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą one mieszkańców województw:

dolnośląskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego, pomorskiego.

- Lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do około 15 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Możliwy grad. Silniejsze porywy wiatru mogą wystąpić także poza burzami – czytamy w treści komunikatu IMGW.

W nocy z czwartku na piątek (3/4 lipca) w północno-zachodniej połowie kraju pogodnie. Na pozostałym obszarze możliwy jeszcze przelotny deszcz oraz miejscami burze. Do rana strefa opadów i możliwych burz przemieści się nad południowy wschód kraju. Na południu suma opadów do około 20 mm. Na termometrach od 11°C na Pomorzu, około 13°C w centrum, do 17°C na południowym wschodzie. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h - zapowiada IMGW.

Kiedy stabilizacja pogody? Jest konkretna data

Pogoda ustabilizuje się dopiero w piątek (4 lipca). Tego dnia prognozowane zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie i lokalnie na północy nieco więcej ciemnych chmur i tam przelotny deszcz. Znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach. Najcieplej na południowym wschodzie, do 26°C.

Źródło: IMGW

